पाकिस्तान से बातचीत को बेकरार फारूक अब्दुल्ला, बोले- हिंसा रुकने का इंतजार जरूरी नहीं
नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर गोलियां बंद होने का इंतजार करेंगे तो रात हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को तत्काल बातचीत शुरू करनी चाहिए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए काफी बेकरार नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंदूक और हिंसा से राजनीतिक विवाद का समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि हिंसा और दुश्मनी खत्म होने का इंतजार किए बिना बातचीत शुरू हो जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही एक बार फिर यह स्पष्ट किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। अब्दुल्ला ने यहां कहा, "अब आप इंतजार करेंगे, जब तक आप सबकी गोलियां बंद हो जाएंगी, तब तक रात हो जाएगी।"
आतंकवाद का रास्ता छोड़े पाकिस्तान- अब्दुल्ला
बता दें कि भारत सरकार का कहना है कि गोलियां और बातचीत दोनों साथ-साथ नहीं चल सकतीं। इसके जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने काह कि पाकिस्तान को भी आतंकवाद का रास्ता छोड़ने और भारत के साथ बाचती पर विचार करना होगा।
उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा पाकिस्तान से आतंकवाद रोकने के लिए कहा है। आतंकवाद से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। बातचीत की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत के जरिए ही आगे का रास्ता निकाला जा सकता है।"
बातचीत से ही निकलेगा हल
अब्दुल्ला ने कहा कि युद्ध और सैन्य टकराव से केवल तबाही ही आती है। उन्होंने ईरान और यूक्रेन में हो रही मौजूदा तबाही की ओर इशारा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि स्थायी समाधान केवल बातचीत और आपसी जुड़ाव के जरिए ही निकल सकते हैं।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) को फिर से सक्रिय करने का आह्वान करते हुए, अब्दुल्ला ने कहा कि क्षेत्रीय देशों को एक साथ आना चाहिए, अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए और सामूहिक प्रगति की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने यूरोपीय संघ (ईयू) का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे कभी एक-दूसरे के विरोधी रहे देश सहयोग के जरिए एक साझा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।
इंदिरा गांधी को किया याद
उन्होंने कहा, "इस क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा देश है, और इंदिरा गांधी (भूतपूर्व प्रधानमंत्री) ने भारत के लिए पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का रास्ता दिखाया था। हमें दक्षेस को फिर से सक्रिय करना चाहिए, ताकि हम सब एक साथ बैठकर अपने विवादों को सुलझा सकें और प्रगति तथा विकास की दिशा में काम कर सकें।"
कश्मीर का सपना छोड़ दें आतंकी
कुलगाम और किश्तवाड़ जिलों में हाल ही में हुए दो आतंकी हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए, अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग कश्मीर पर कब्जा करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ऐसे ख्याल छोड़ देने चाहिए, क्योंकि आतंकवाद अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगा। इन हमलों में दो दिनों के भीतर दो विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की जान चली गई और सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए ।
घाटी से खत्म नहीं हुआ आतंकवाद- फारूक अब्दुल्ला
उन्होंने हालांकि दिल्ली में किए गए उन दावों पर चिंता जताई कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाएं दर्शाती हैं कि खतरा अब भी बना हुआ है और इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति होने के दावों के बारे में पूछे जाने पर-खासकर किश्तवाड़ में हाल ही में हुए हमलों के संदर्भ में-अब्दुल्ला ने माना कि आतंकवाद अब भी मौजूद है, लेकिन लोगों को डरना नहीं चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को बार-बार उठाने से आगे बढ़ना चाहिए, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विवादों को सैन्य कार्रवाई के जरिए हल नहीं किया जा सकता।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें