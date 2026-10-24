'कौन सा देश है, नाम बताओ', विदेशी साजिश के दावों पर फारुख अब्दुल्ला की सरकार को चुनौती

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि अगर देश में जारी प्रदर्शनों में किसी विदेशी ताकत का हाथ है, तो सरकार को बताना चाहिए कि वह कौनसा देश है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की सरकार जब खतरे में होती है, तो वह विदेशी हाथ की रटी रटाई बात करने लगते हैं।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है। दिल्ली में जारी प्रदर्शनों में विदेशी साजिश का आरोप लगाने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि आखिर सरकार को बताना चाहिए कि वह कौनसा देश है, जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। अब्दुल्ला ने दावा किया कि केंद्र सरकार जब भी संकट में होती है, तो वह बाहरी साजिश की रटी-रटाई बातें करना चालू कर देती है।

देश में जारी हालातों पर अपनी बात रख रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारुख ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विदेशी हाथ दिखता है, लेकिन अपनी गलतियां नहीं दिखतीं। अगर विदेशी हाथ है भी तो सरकार को खुलकर बताना चाहिए कि आखिर वह कौन सा देश है।

दिल्ली की सरकार खतरे में होती है, तो उन्हें विदेशी हाथ नजर आने लगता है- फारुख अब्दुल्ला फारुख अब्दुल्ला ने कहा, "जब भी दिल्ली की सरकार खतरे में होती है, तो उन्हें विदेशी हाथ नजर आने लगता है। उन्हें अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं। आखिर यह कौन कर रहा है? अगर वे कहते हैं कि इसमें 'विदेशी हाथ' है, तो उस देश का नाम बताएं। कौन सा देश ऐसा करने की कोशिश कर रहा है? हमें बताएं। उनके पास कोई नाम नहीं है। बस 'विदेशी हाथ, विदेशी हाथ' की रट लगाए रहते हैं! हर चीज में उन्हें विदेशी हाथ ही दिखता है।"

पश्चिम एशिया पर अब्दुल्ला बोले- अब युद्ध रोकने का समय पश्चिम एशिया में जारी तनाव पूर्ण हालात पर बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि अब युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, "यह ट्रम्प की मेहरबानी है, जो दुनिया में तबाही ला रहे हैं। उन्हें अक्ल कब आएगी? पूरी दुनिया मुश्किलों से जूझ रही है। महंगाई को ही देख लीजिए, हर जगह गरीब ही पिस रहे हैं। अब समय आ गया है कि ट्रम्प इस युद्ध को रोकें। न्याय के लिहाज से भी ईरान को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। अब बहुत हो चुका यह युद्ध का समय नहीं है।"