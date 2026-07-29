हमारा है, तो अभी तक चुप्पी क्यों? POK में हिंसा को लेकर फारुख अब्दुल्ला का केंद्र पर हमला

Farooq Abdullah on POK: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आम नागरिकों पर होने वाली गोलीबारी को लेकर फारुख अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार कहती है कि POK हमारा हिस्सा है, तो अब तक इस हिंसा पर चुप्पी क्यों है?

Farooq Abdullah on POK PM MODI:पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में जारी मुनीर सेना की हिंसा के बीच फारुख अब्दुल्ला ने पीएम मोदी और भारत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को पीओके में मारे जा रहे लोगों पर सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। अगर ऐसा है, तो आज वहां पाकिस्तानी सेना के हाथों आम नागरिक मारे जा रहे हैं, सरकार इस बात पर सवाल क्यों नहीं उठाती?

पीटीआई से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो कुछ हो रहा है। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर को बात करनी चाहिए। उन्हें यह मुद्दा उठाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा, "वे कहते हैं कि यह (pok) हमारा हिस्सा है। अगर ऐसा है, तो आप इस पर बात क्यों नहीं करते? मैंने इस बारे में कई बार बात की है। मैंने अपील की है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) को वहां जाकर देखना चाहिए कि उनकी मुश्किलें क्या हैं। उन्हें उन मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।"

मैंने केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं सुना- फारुख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने अभी तक केंद्र की ओर से POK में जारी हिंसा पर कोई भी बयान नहीं सुना। उन्होंने कहा, "वे यह क्यों नहीं कहते कि वहां जो कुछ भी हो रहा है, वह रुकना चाहिए? मैंने कहीं नहीं सुना। मुझे नहीं पता कि आपने सुना है या नहीं। मैंने इस पर उनकी तरफ से कोई बयान नहीं सुना है।"

पीओके में आतंक मचा रही पाकिस्तानी सेना गौरतलब है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले कई महीनों से लगातार आंदोलन चल रहा है। बिजली की कमी को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब अब पाकिस्तान से आजादी के नारों की तरफ बढ़ गया है। पाकिस्तान की सेना आम नागरिकों के ऊपर फायरिंग खोल रही है। पाकिस्तान इन आंदोलनों को दबाने के लिए चुनाव करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोग इसे एक छलावा बता रहे हैं।

पीओके की स्थानीय पार्टी ज्वाइंट आवामी ऐक्शन कमेटी लगातार सुरक्षाकर्मियों के सामने प्रदर्शन कर रही है। पिछले कुछ दिनों में ही इन प्रदर्शनकारियों पर हुई फायरिंग की वजह से दो दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं। सोशल मीडिया पर इसके तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। वैश्विक संस्थाएं भी इस पर नजर बनाए हुए हैं।