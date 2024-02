LIVE UPDATES रिफ्रेश

Farmers Protest LIVE: MSP की गारंटी के लिए अड़े किसान, आज दिल्ली कूच की तैयारी; बॉर्डर भी सील

Kisan Andolan Live: केंद्र सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत में नतीजा नहीं निकलने के बाद किसान नेताओं ने फिर से बुधवार को दिल्ली कूच का आह्वान किया है। इसके बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है।

Farmers during their protest at Shambu Border on Wednesday. (Ravi Kumar/ HT)

Kisan Andolan Live: केंद्र सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत में नतीजा नहीं निकलने के बाद किसान नेताओं ने फिर से बुधवार को दिल्ली कूच का आह्वान किया है। इसके बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक की है। तमाम सुरक्षा तैयारियों के बीच हरियाणा-पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर के सुरक्षा इंतजाम का भी दिल्ली पुलिस ने जायजा लिया है। इसका मकसद हरियाणा पुलिस की रणनीति को समझना था, ताकि दिल्ली पुलिस की ओर से सीमावर्ती इलाकों में की गई तैयारियों के बीच अगर कुछ प्वाइंट पर या फिर सुरक्षा लेयर बढ़ाने की गुंजाइश है तो उस पर काम किया जा सके। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पूरी तरह तैयार दिल्ली पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में मल्टी लेयर की सिक्योरिटी का इंतजाम किया। रास्ते में बैरिकेड लगाकर कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं। साथ ही सुरक्षा घेरे को मजबूत करने के लिए बैरिकेडिंग पर लोहे की तार लगाई गई है। भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। Wed, 21 Feb 2024 07:55 AM Wed, 21 Feb 2024 07:55 AM Farmers Protest LIVE: भगवंत मान को घेर रहे राजनीतिक दल शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने किसान यूनियनों और केंद्र के बीच 'बातचीत विफल रहने के लिए' मुख्यमंत्री भगवंत मान को जिम्मेदार ठहराते हुए मंगलवार को कहा बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री के 'दोमुंहेपन' ने किसान समुदाय को निराश किया और उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाने का मजबूर कर दिया। (एजेंसी) Wed, 21 Feb 2024 07:29 AM Wed, 21 Feb 2024 07:29 AM Farmers Protest LIVE: JCBs और ट्रैक्टर के इस्तेमाल पर पुलिस सतर्क पंजाब के स्पेशल डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) अर्पित शुक्ला ने कोर्ट को बताया है कि 14 फरवरी को हरियाणा पुलिस ने उन्हें बताया था कि किसान अंबाला में शम्भू सीमा और जींद में दाता सिंहवाला सीमा पर पुलिस बैरिकेड्स के खिलाफ JCB के इस्तेमाल की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि इसके बाद ही पंजाब में सभी SSP और आयुक्तों को निर्देश जारी किए गए थे कि पटियाला और संगरूर की तरफ किसी भी मशीनरी को जाने की अनुमति न दी जाए। इसके अलावा उन्होंने किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई वार्ता की जानकारी भी अदालत को दी है। Wed, 21 Feb 2024 07:11 AM Wed, 21 Feb 2024 07:11 AM Farmer Protest LIVE: किसानों की नई मांग- MSP के लिए संसद सत्र बुलाए सरकार किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने मंगलवार को कहा कि केंद्र को फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून लाने के वास्ते एक दिन का संसद सत्र बुलाना चाहिए। उन्होंने केंद्र से कृषि ऋण माफी समेत किसानों की अन्य प्रमुख मांगों को स्वीकार करने को भी कहा। किसानों ने सरकार के 5 साल के प्रस्ताव पर इनकार कर दिया है। Wed, 21 Feb 2024 06:49 AM Wed, 21 Feb 2024 06:49 AM Farmers Protest LIVE: शम्भू बॉर्डर पर जुटेंगे 14 हजार किसान इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि करीब 14 हजार किसानों को पंजाब-हरियाणा शम्भू बॉर्डर पर जुटने की अनुमति मिली है। खबर है कि इसके साथ ही पंजाब पुलिस की तरफ से उनके साथ 1200 ट्रैक्टर-ट्रॉली, 300 कारें और 10 मिनी बस समेत अन्य वाहनों की भी अनुमति दी गई है। Wed, 21 Feb 2024 06:34 AM Wed, 21 Feb 2024 06:34 AM Farmer Protest LIVE Updates: सरकार की किसान संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील पंजाब-हरियाणा बार्डर पर प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बुधवार सुबह 11 बजे दिल्ली कूच के ऐलान के बाद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी किसान संगठन व सरकार मिलकर इस मुद्दे को संवाद से समाधान की तरफ ले जाना चाहिए। इसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग और हम सभी शांति चाहते हैं। हम सब मिलकर समाधान निकाले और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई लेकिन उस प्रस्ताव से वे लोग (किसान नेता) सहमत नहीं हुए। हमारी ये बातचीत और वार्ता जारी रहनी चाहिए। हम अच्छा करना चाहते हैं इसलिए इसका एक मात्र सुझाव संवाद का है मैं सभी से अपील करूंगा कि वो संयम बनाए रखें, वार्ता जारी रखें और समाधान निकाले। Wed, 21 Feb 2024 06:29 AM Wed, 21 Feb 2024 06:29 AM Farmer Protest LIVE Updates: हरियाणा ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बुधवार तक बंद Farmer Protest LIVE Updates: हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के मद्देनजर मंगलवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं पर प्रतिबंध बुधवार तक बढ़ा दिया। प्रभावित जिले अम्बाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा हैं। सरकार ने इससे पहले 13, 15, 17 और 19 फरवरी को मोबाइल इंटरनेट का निलंबन बढ़ाया था। Wed, 21 Feb 2024 06:28 AM Wed, 21 Feb 2024 06:28 AM Farmer Protest LIVE Updates: शंभू बॉर्डर पर तैनात एक और हरियाणा पुलिसकर्मी की मौत किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर पर तैनात एक पुलिस अधिकारी की मौत के कुछ दिनों बाद उसी स्थान पर तैनात एक और पुलिस अधिकारी की मंगलवार को मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि शंभू सीमा पर तैनात उप-निरीक्षक कौशल कुमार ड्यूटी पर अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें अंबाला के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह घग्गर नदी के पास पुल के नीचे तैनात थे। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने शोक व्यक्त किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यमुनानगर जिले के कांजीवास गांव के रहने वाले 56 वर्षीय कौशल अकाउंट ब्रांच अंबाला में तैनात थे। इससे पहले 16 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर तैनात जीआरपी सब इंस्पेक्टर हीरालाल का तबीयत खराब होने से आकस्मिक निधन हो गया था।