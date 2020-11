किसानों के आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है। किसान प्रदर्शन को देखते हुए सिंघु बॉर्डर दोनों ओर से पूरी तरह से बंद है। कृपया वैकल्पिक रास्ता चुनें। ट्रैफिक को मुकरबा चौक से जीटीके रोड शिफ्ट किया गया है। ट्रैफिक बहुत अधिक है, इसलिए कृपया सिग्नेचर ब्रिज से रोहिणी और रोहिणी से सिग्नेचर ब्रिज और जीटीके रोड, एनएच 44 और सिंघू बॉर्डर तक आने-जाने के लिए आउटर रिंग रोड से बचें।

Traffic Alert,

Singhu border is still closed from both sides. Please take alternate route.Traffic has been diverted from Mukarba Chowk & GTK road.Traffic is very very heavy. Please avoid outer ring road from signature bridge to Rohini & vice versa, GTK road, NH 44 & Singhu border