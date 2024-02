LIVE UPDATES रिफ्रेश

Farmers Protest LIVE: तीसरे दौर की बैठक से निकलेगा समाधान? आज रेल रोकेंगे किसान

Farmers Protest LIVE Updates: किसान संगठन फसलों के लिए एमएसपी पर कानून और ऋण माफी सहित अपनी विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 'दिल्ली चलो' आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।

A protester runs from tear gas, as farmers march towards New Delhi, at Shambhu, a border crossing between Punjab and Haryana states, India, February 14, 2024. REUTERS/Anushree Fadnavis (Reuters)

Farmers Protest LIVE Updates: 'दिल्ली चलो' की कोशिश में लगे किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत होने जा रही है। खबर है कि तीन केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में किसानों के साथ उनकी मांगों को लेकर चर्चा करने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय का नाम शामिल है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने यह जानकारी दी है। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच दो बैठकें बेनतीजा रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा फसलों के लिए एमएसपी पर कानून और ऋण माफी सहित अपनी विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 'दिल्ली चलो' आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। बुधवार को पंजाब और हरियाणा सीमाओं पर जमकर बवाल हुआ। सरकार ने भी की बैठक

हजारों किसान बुधवार सुबह एक बार फिर अपना 'दिल्ली चलो' मार्च शुरू करने के लिए पंजाब-हरियाणा की दो सीमाओं पर डटे रहे। वहीं, अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारी किसानों ने जब अवरोधकों की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। कुछ किसानों ने भी सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया जो अवरोधकों के करीब तैनात थे। Thu, 15 Feb 2024 06:55 AM Thu, 15 Feb 2024 06:55 AM Farmers Protest LIVE: पंजाब में आज ट्रेन रोकने का है किसानों का प्लान Farmers Protest LIVE: भाकियू (एकता-उग्राहां) और भाकियू डकौंदा (धनेर) ने पंजाब भर में 7 स्थानों पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेनों को रोकने का निर्णय लिया है। संगठनों के अध्यक्ष जोगिंद्र सिंह उगराहां और मंजीत सिंह धनेर ने संयुक्त बयान जारी करके कहा कि रेल जाम विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों की ज्वलंत मांगों पर पूरा जोर दिया जाएगा। 16 फरवरी को सर्व भारती संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशभर में ग्रामीण भारत बंद लागू करने की जोरदार तैयारी की जा रही है।