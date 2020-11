बुराड़ी के निरंकारी प्रदर्शन स्थल पर एक किसान ने कहा कि हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा। जब तक कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है। हम इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं।

Delhi: Farmers at the approved protest site -Nirankari Samagam Ground in Burari



A farmer says, "Our protest will continue till the Farm laws are not withdrawn. We are here for the long haul." pic.twitter.com/lkOSHDllZI