टल गया किसानों का दिल्ली कूच, शंभू बॉर्डर से वापस क्यों लौटे? जानें आगे का प्लान
शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच कर रहे किसानों का प्रदर्शन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात के आश्वासन के बाद टल गया है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जुटे किसान वापस लौट गए हैं।
भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में मंगलवार को दिल्ली कूच कर रहे किसानों का प्रदर्शन फिलहाल टल गया है। पंजाब-हरियाणा सीमा यानी शंभू बॉर्डर पर भारी गहमागहमी और पुलिस की रोक-टोक के बाद किसानों ने वापस लौटने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने किसानों का मांग पत्र स्वीकार करते हुए उन्हें आश्वासन दिया है कि अगले 10 दिनों के भीतर उनकी बैठक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान के साथ कराई जाएगी।
क्यों प्रदर्शन कर रहे थे किसान?
मंगलवार सुबह करीब 8 बजे पंजाब के किसानों ने दिल्ली के किसान घाट पर होने वाली महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए कूच किया था। किसान भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं।
एक किसान नेता ने कहा, "हम इस अहम समझौते पर अपनी राय रखना चाहते हैं। अमेरिका में खेती अत्यधिक मशीनीकृत और बड़े पैमाने पर होती है, जिसे भारी सब्सिडी मिलती है। अगर यह डील लागू हुई, तो भारतीय बाजार सस्ते अमेरिकी कृषि उत्पादों से भर जाएगा, जिसका सीधा नुकसान छोटी जोत वाले भारतीय किसानों को उठाना पड़ेगा।"
शंभू बॉर्डर पर दिनभर चला हाईवोल्टेज ड्रामा
किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना के शंभू बॉर्डर पर घग्गर नदी के पुल के पास बैरिकेड्स और सीमेंट के ब्लॉक लगा दिए। दिल्ली जाने से रोके जाने पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सरवन सिंह पंधेर और भारतीय किसान यूनियन (शहीद भगत सिंह) के प्रवक्ता तेजवीर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने केंद्र और हरियाणा की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इस दौरान अंबाला और कुरुक्षेत्र से भी दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे किसानों को पुलिस ने कई जगहों पर हिरासत में लिया। बीकेयू (पिहोवा) के प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच को कुरुक्षेत्र पुलिस लाइंस में, जबकि बीकेयू (शहीद भगत सिंह) के गुट को शाहबाद (NH-44) में रोका गया, जिसके बाद वे धरने पर बैठ गए।
कैसे सुलझा मामला और क्या बनी सहमति?
ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, लगातार बढ़ते गतिरोध के बीच हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और अंबाला के डिप्टी कमिश्नर अजय सिंह तोमर शंभू बॉर्डर पहुंचे और किसान नेताओं से बातचीत की। हरियाणा के कृषि मंत्री ने किसानों का ज्ञापन लिया और भरोसा दिया कि 8 से 10 दिनों के अंदर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान से उनकी मुलाकात तय करा दी जाएगी।
इसके साथ ही उन्होंने बीकेयू (चढ़ूनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी के मसले को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने उठाने का भरोसा दिया। मंत्री के आश्वासन के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी, प्रवक्ता राकेश बैंस और अन्य हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा कर दिया गया।
किसान नेता तेजवीर सिंह ने बताया कि फिलहाल मामला सुलझ गया है और किसान वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमारा इरादा अनिश्चितकालीन धरना देने का नहीं था। अब केंद्रीय मंत्रालय के साथ बैठक होने के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी।"
यात्रियों को उठानी पड़ी भारी परेशानी
बॉर्डर बंद होने के कारण नेशनल हाईवे और चंडीगढ़-राजपुरा हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हुई। फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले एक यात्री करनदीप सिंह ने बताया कि जो सफर 1 घंटे का था, उसमें 3 घंटे से अधिक का समय लग गया।
अंबाला के एसपी अजित सिंह शेखावत के मुताबिक, समझौते के बाद किसानों ने अपना मार्च रद्द कर दिया है। शाम 6 बजे तक किसानों ने बॉर्डर का बड़ा हिस्सा खाली कर दिया, जिसके बाद ट्रैफिक की आवाजाही को फिर से बहाल कर दिया गया है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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