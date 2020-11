रोहतक: केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ में दिल्ली चलो मार्च के तहत रोहतक-झज्जर बॉर्डर पर इकट्ठा हुए किसान।

Rohtak: Farmers gathered at Rohtak-Jhajjar border, for 'Delhi Chalo' protest march against Centre's farm laws#Haryana pic.twitter.com/47rtOcYmOv