कर्नाटक राज्यसभा संघ और हसीरू सेने, और अन्य संगठनों ने बेंगलुरु में सर पुत्तन्ना चेट्टी टाउन हॉल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कृषि बिलों (अब कानून), भूमि सुधार अध्यादेश, APMC और श्रम कानूनों में संशोधन के खिलाफ किसान संगठनों ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है।

Karnataka Rajya Raitha Sangha and Hasiru Sene, & other organisations protest in front of Sir Puttanna Chetty Town Hall in Bengaluru.



Farmers' organisations have called statewide bandh today, against #FarmBills (now laws), land reform ordinances, amendments to APMC & labour laws