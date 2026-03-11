भरोसा नहीं होता कि बेटी अपने पिता पर गुस्से में रेप का आरोप लगाएगी, POCSO केस में बोला हाईकोर्ट
व्यक्ति ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि उसकी बेटी ने उसे इसलिए फंसाया क्योंकि उसने उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़ने के लिए मजबूर किया था, जिसे उसने माता-पिता द्वारा उठाए गए अनुशासनात्मक कदम के रूप में पेश किया।
बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक पिता के इस दावे को 'बेहद मनगढ़ंत' बताया कि उसकी नाबालिग बेटी ने उस पर बलात्कार का आरोप केवल गुस्से में आकर लगाया था। जस्टिस मनीष पिताले और जस्टिस श्रीराम शिरसात की खंडपीठ ने व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील खारिज कर दी।
POCSO में मिली थी आजीवन कारावास की सजा
संबंधित व्यक्ति ने याचिका में मार्च 2020 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे कई मौकों पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने संबंधी मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर किया, इसलिए लगाए आरोप
व्यक्ति ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि उसकी बेटी ने उसे इसलिए फंसाया क्योंकि उसने उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़ने के लिए मजबूर किया था, जिसे उसने माता-पिता द्वारा उठाए गए अनुशासनात्मक कदम के रूप में पेश किया, जिससे उसकी बेटी के मन में नाराजगी पैदा हुई। मामले में एक विशेष अदालत ने व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
स्कूल में बच्ची ने खोला राज
वर्ष 2018 में, मुंबई में अपने स्कूल में 'पुलिस दीदी' जागरूकता कार्यक्रम के दौरान एक परामर्शदाता से बातचीत करते हुए नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि उसका पिता वर्षों से उसका यौन शोषण कर रहा है। लड़की उस समय कक्षा 10 की छात्रा थी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि केवल इसी कारण से लड़की ने अपने पिता के खिलाफ इतना गंभीर आरोप लगाया। इसने आरोपी की अपील खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता का बयान विश्वास करने योग्य है।
मां को भी बताया था पर कोई ऐक्शन नहीं लिया
पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने इसके बारे में मां को भी बताया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया था।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें