विजय के घर के बाहर फूट-फूटकर रोया फैन, बोला- वो ही CM बनेंगे चाहे जितने रोड़े आएं

तमिलनाडु में विजय की सरकार बनने के सस्पेंस के बीच सोशल मीडिया पर उनके एक फैन का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वो विजय के घर के बाहर फूट-फूटकर रो रहा है। वीडियो में फैन विजय के घर के बाहर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता दिखाई देता है। इसके बाद वह भावुक हो जाता है।

तमिलनाडु में विजय सरकार बनाने पर राजनीतिक सस्पेंस अब भी बरकरार है। TVK चीफ और एक्टर विजय ने शुक्रवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन उनके पास महज 116 विधायकों का ही समर्थन पत्र था। जिसके चलते उनका शपथ ग्रहण फिर टल गया है। इससे पहले विजय ने 6 और 7 मई को भी सरकार बनाने का दावा पेश किया था। लेकिन राज्यपाल ने कहा कि 118 विधायकों का समर्थन दिखाए बिना वे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते। इस बीच थलापति विजय के एक फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वो विजय के घर के बाहर फूट-फूटकर रो रहा है।

वीडियो में प्रशंसक विजय के घर के बाहर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता दिखाई देता है। इसके बाद वह भावुक हो जाता है और आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था न होने पर सवाल उठाता है। प्रशंसक ने कहा कि विजय निश्चित रूप से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे और कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। फैन ने कहा कि, न्यूज चैनल कुछ भी कहें, लेकिन विजय ही इस पद को संभालेंगे। वह हर बाधा का सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहां एक भी पुलिस अधिकारी नहीं है, यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। इतनी मेहनत के बाद भी उनके साथ ऐसा व्यवहार होना दुखद है।

विजय की पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) तमिलनाडु की राजनीति में तेजी से उभरती ताकत बनकर सामने आई है। 4 मई को आए विधानसभा चुनाव नतीजों में टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा किया। हालांकि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके बाद 5 मई को टीवीके ने सरकार गठन के लिए सहयोगी दलों से बातचीत शुरू की। कांग्रेस ने भी विजय की पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। राजनीतिक हलकों में इसे बड़ा घटनाक्रम माना गया।