घर वालों को लगा बेटी लंदन में है, इधर पुणे के फ्लैट में मिली उसकी लाश, फूड डिलीवरी ऑर्डर ने खोला मौत का राज

पुलिस रिपोर्ट और FIR के अनुसार, मुग्धा जुलाई 2025 में एमबीए की पढ़ाई के लिए लंदन गई थी और वह अपने माता-पिता के साथ नियमित रूप से फोन पर संपर्क में थी।

मुग्धा का शव गुरुवार को पिंपरी-चिंचवाड़ के पास गहुंजे स्थित 'लोढ़ा बेलमोंडो' रिहायशी परिसर के एक फ्लैट से बरामद किया गया। (Crime representative image)

लंदन से एमबीए (MBA) की पढ़ाई छोड़कर बिना परिवार को बताए भारत लौटी 34 साल की युवती पुणे के गहुंजे स्थित एक किराए के अपार्टमेंट में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई है। मृतका की पहचान छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) की रहने वाली मुग्धा अविनाश देशमुख के रूप में हुई है।

मुग्धा का शव गुरुवार को पिंपरी-चिंचवाड़ के पास गहुंजे स्थित 'लोढ़ा बेलमोंडो' रिहायशी परिसर के एक फ्लैट से बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही उनके पिता अविनाश देशमुख (60), जो एक रिटायर नगर निगम इंजीनियर हैं, ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

जुलाई 2025 में गई थी लंदन, अगस्त 2026 में बिना बताए लौटी भारत पुलिस रिपोर्ट और FIR के अनुसार, मुग्धा जुलाई 2025 में एमबीए की पढ़ाई के लिए लंदन गई थी और वह अपने माता-पिता के साथ नियमित रूप से फोन पर संपर्क में थी।

वह इसी साल अगस्त (2026) में बिना अपने परिवार को जानकारी दिए भारत लौट आई और पुणे में किराए का फ्लैट लेकर अकेले रहने लगी।

मुग्धा ने 23 अक्टूबर को अपनी मां को फोन करके कहा था कि वह एक जॉब इंटरव्यू के लिए देर से पहुंच रही है। हालांकि, 24 अक्टूबर के बाद से उसका फोन पूरी तरह से बंद आने लगा और परिवार से उसका संपर्क टूट गया।

स्वैगी-जोमैटो ट्रांजैक्शन और लंदन पुलिस से खुला राज परिवार ने जब मुग्धा की तलाश शुरू की, तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं।

जब परिवार ने लंदन में मुग्धा की दोस्त निकिता से संपर्क किया, तो निकिता ने स्थानीय लंदन पुलिस से मदद मांगी। 26 अक्टूबर को लंदन पुलिस ने पुष्टि की कि मुग्धा तो अगस्त में ही यूनाइटेड किंगडम (UK) छोड़ चुकी थी।

चिंतित परिवार ने मुग्धा के बैंक खातों के लेनदेन की जांच की। इसमें पता चला कि 8 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच भारत में स्विगी, जोमैटो और ब्लिंकइट जैसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स पर नियमित भुगतान किए गए थे।

इसके बाद परिवार ने छत्रपति संभाजीनगर के उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

चाबी वाले की मदद से खुला दरवाजा छत्रपति संभाजीनगर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और ऑनलाइन पेमेंट लोकेशंस के जरिए मुग्धा की लोकेशन पिंपरी-चिंचवाड़ पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोढ़ा बेलमोंडो कॉम्प्लेक्स में ट्रेस की।

शिरगांव पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर देवेंद्र चव्हाण ने बताया, "लोकेशन ट्रेस होने के बाद जब पुलिस टीम गहुंजे स्थित फ्लैट पर पहुंची, तो दरवाजा अंदर से बंद था। एक चाबी वाले की मदद से दरवाजा खोला गया, जहां मुग्धा मृत पाई गई। शुरुआती जांच में उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं।"