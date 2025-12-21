परिवार, शादी सिर्फ शारीरिक संतुष्टि का जरिया नहीं, लिव-इन रिलेशनशिप पर क्या बोले मोहन भागवत

संक्षेप: मोहन भागवत ने यह भी कहा कि एक कपल के कितने बच्चे होने चाहिए, यह परिवार, दूल्हा-दुल्हन और समाज का मामला है। मैंने डॉक्टरों वगैरह से बात करके कुछ जानकारी हासिल की है कि अगर शादी जल्दी हो, 19-25 साल की उम्र के बीच, और तीन बच्चे हों, तो माता-पिता और बच्चों की सेहत अच्छी रहती है।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में लिव-इन रिलेशनशिप पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो यह सही नहीं है। परिवार, शादी, सिर्फ शारीरिक संतुष्टि का जरिया नहीं है। यह समाज की एक इकाई है। परिवार ही वह जगह है जहां एक इंसान समाज में रहना सीखता है... तो, यह हमारे देश, समाज और धार्मिक परंपराओं को बचाने की बात है। अगर आप शादी नहीं करना चाहते, तो ठीक है। हम संन्यासी बन सकते हैं, लेकिन अगर आप वह भी नहीं करेंगे, और जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो काम कैसे चलेगा?..."

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, भागवत ने आगे कहा, "एक कपल के कितने बच्चे होने चाहिए, यह परिवार, दूल्हा-दुल्हन और समाज का मामला है। कोई फॉर्मूला नहीं दिया जा सकता। मैंने डॉक्टरों वगैरह से बात करके कुछ जानकारी हासिल की है और वे कहते हैं कि अगर शादी जल्दी हो, 19-25 साल की उम्र के बीच, और तीन बच्चे हों, तो माता-पिता और बच्चों की सेहत अच्छी रहती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तीन बच्चे होने से लोगों को अहंकार को मैनेज करना सीखने में मदद मिलती है। फिर डेमोग्राफर कहते हैं कि अगर जन्म दर तीन से कम हो जाती है, तो आबादी घट रही है, और अगर यह 2.1 से नीचे चली जाती है, तो यह खतरनाक है।''