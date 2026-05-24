Falta Result LIVE: बंगाल की फलता सीट पर वोटों की गिनती शुरू, TMC और BJP में लड़ाई, कौन आगे?
Falta Seat Result: फलता विधानसभा सीट पर हुए दोबारा मतदान के बाद आज वोटों की गिनती हो रही है। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। यहां पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच मुकाबला है।
Falta Assembly Seat Result LIVE: पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर हुए दोबारा मतदान के बाद आज वोटों की गिनती हो रही है। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। यहां पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच मुकाबला है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान इस क्षेत्र में भारी हंगामा हुआ था। कई बूथों से शिकायतें मिली थीं कि ईवीएम (EVM) पर खुशबूदार पदार्थ और सेलोटेप चिपकाए गए थे। जांच में सामने आया कि कई मतदान केंद्रों पर लगे वेब कैमरों की फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुधार और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी 285 बूथों पर नए सिरे से मतदान का आदेश दिया।
Falta Result LIVE: फलता में वोटों की गिनती सुबह आठ बजे से शुरू है। यहां का मुकाबला काफी रोचक है। इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच टक्कर है।
Falta Result LIVE: पश्चिम बंगाल में 4 मई को आए नतीजों में पहले ही भाजपा ऐतिहासिक बहुमत (207 सीटें) के साथ सरकार बना चुकी है। टीएमसी उम्मीदवार के मैदान से हटने के बाद भाजपा के प्रत्याशी देवांगशू पांडा इस सीट पर बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और पार्टी इसे अपनी एक और आसान जीत मानकर चल रही है।
Falta Result LIVE: वोटिंग से ठीक दो दिन पहले यानी 19 मई को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अचानक चुनाव न लड़ने का एलान कर दिया, जिसे उन्होंने अपना व्यक्तिगत फैसला बताया।
2021 के विधानसभा चुनाव में TMC के शंकर कुमार नास्कर ने BJP के बिधान परुई को 40,774 वोटों के अंतर से हराकर यह सीट जीती थी। 2026 के चुनावों में फाल्टा में 88.78% मतदान दर्ज किया गया जबकि 2021 में यह 87.2% था। सभी बूथों पर दोबारा मतदान के लिए चुनाव आयोग के आदेश के बाद यहां 21 मई 2026 को फिर से मतदान हुआ, जबकि वोटों की गिनती 24 मई को हो रही है।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें