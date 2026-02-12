पाकिस्तान की तारीफ करते शशि थरूर का फर्जी वीडियो वायरल, कांग्रेस नेता ने दी सफाई

कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह टी-20 विश्वकप में पाकिस्तान द्वारा भारत के मैच के बहिष्कार करने के फैसले को रणनीतिक जीत करार दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने इस वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे फर्जी करार दिया है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनके एक फर्जी वायरल वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस फर्जी वीडियो में थरूर भारत और पाकिस्तान टी-20 वर्ल्डकप मैच को पाकिस्तान की तरफ से बॉयकॉट करने के फैसले की सराहना करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को एक पाकिस्तानी हैंडल द्वारा साझा किया गया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने इसे पूरी तरह से झूठा और गलत करार दिया।

वीडियो को फर्जी बताते हुए थरूर ने लिखा, "एआई से बनाई गई फेक न्यूज... वह भी अच्छी नहीं है। न तो यह मेरी भाषा है और न ही मेरी आवाज।" दरअसल यह वीडियो एक पाकिस्तानी हैंडल द्वारा डाली गई थी। इसमें थरूर की आवाज की क्लोनिंग करने की कोशिश की गई थी। समाचार एजेंसी एएनआई की इस वीडियो में थरूर जैसी आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि टी20 वर्ल्डकप मैच के बहिष्कार को पाकिस्तान की कूटनीतिक रणनीति बताते हुए उसकी तारीफ कर रही थी।