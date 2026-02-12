Hindustan Hindi News
पाकिस्तान की तारीफ करते शशि थरूर का फर्जी वीडियो वायरल, कांग्रेस नेता ने दी सफाई

Feb 12, 2026 09:38 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह टी-20 विश्वकप में पाकिस्तान द्वारा भारत के मैच के बहिष्कार करने के फैसले को रणनीतिक जीत करार दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने इस वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे फर्जी करार दिया है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनके एक फर्जी वायरल वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस फर्जी वीडियो में थरूर भारत और पाकिस्तान टी-20 वर्ल्डकप मैच को पाकिस्तान की तरफ से बॉयकॉट करने के फैसले की सराहना करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को एक पाकिस्तानी हैंडल द्वारा साझा किया गया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने इसे पूरी तरह से झूठा और गलत करार दिया।

वीडियो को फर्जी बताते हुए थरूर ने लिखा, "एआई से बनाई गई फेक न्यूज... वह भी अच्छी नहीं है। न तो यह मेरी भाषा है और न ही मेरी आवाज।" दरअसल यह वीडियो एक पाकिस्तानी हैंडल द्वारा डाली गई थी। इसमें थरूर की आवाज की क्लोनिंग करने की कोशिश की गई थी। समाचार एजेंसी एएनआई की इस वीडियो में थरूर जैसी आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि टी20 वर्ल्डकप मैच के बहिष्कार को पाकिस्तान की कूटनीतिक रणनीति बताते हुए उसकी तारीफ कर रही थी।

इस वायरल वीडियो में फर्जी आवाज में कहा जाता है, "मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो खेल खेला है, वह वाकई शानदार है। मैदान पर वे क्या करेंगे, पता नहीं लेकिन कूटनीतिक रूप से जो किया वह कमाल है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से दबाव में आ गया। यह सबक है कि अच्छी कूटनीति एक कमजोर देश को भी बड़ा दिखा सकती है। पाकिस्तान ने ऐसा किया मैं उसकी सराहना करता हूं। यह अकल्पनीय है।"

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
