प्रदर्शन कर रहे कॉकरोचों को लटका देना चाहिए, क्या केंद्रीय मंत्री ने कही ऐसी बात; जानिए सच
सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीयूष गोयल कहते सुनाई दे रहे हैं कि मेरा साफ मानना है कि हमें दो-तीन कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए। इसे फेक बताया गया है।
सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीयूष गोयल कहते सुनाई दे रहे हैं कि मेरा साफ मानना है कि हमें दो-तीन कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए। ताकि इस कॉकरोच जनता पार्टी को असलियत का अंदाजा हो जाए कि हमारी ताकत क्या है और हम किस हद तक जा सकते हैं। जब ये लोग अपने दो-तीन कॉकरोचों को इस तरह लटकते हुए देखेंगे, तो इनका सारा हुड़दंग शांत हो जाएगा। हालांकि यह वीडियो पूरी तरह से फेक है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें कहा गया है कि यह असली वीडियो नहीं है और इसे एआई की मदद से तैयार किया गया है।
फर्जी वीडियो से सावधान
पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से जारी पोस्ट में लिखा है कि फर्जी वीडियो से सावधान! पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा वाले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट एक वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बारे में झूठा दावा किया गया है कि उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ धमकी भरी टिप्पणी की।
पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से कहा गया है कि यह वीडियो फर्जी है और एआई की मदद से तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में हुए प्रदर्शन के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।
असल में क्या बोले केंद्रीय मंत्री
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, स्पष्ट कर दिया है कि दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर कड़ी सजा दी जाएगी। आगे चलकर भी सरकार कई कदम उठाएगी, जिससे हमारे युवओं की आशाएं-अपेक्षाएं, पूरी की जा सकें। साथ ही उन्होंने कहाकि हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि इस विषय का राजनीतिकरण ना करें। पीयूष गोयल ने विपक्ष पर चर्चा से भागने और मुद्दे का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया।
क्या है मामला
असल में पीयूष गोयल का फेक वीडियो कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रसारित किया जा रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को फांसी पर लटकाने की बात कर रहे हैं। जबकि पीआईबी ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया है। पीआईबी की तरफ से जो फैक्ट चेक किया गया है, उसमें पाया गया है कि एआई से पीयूष गोयल की आवाज बदलकर उसे सोशल मीडिया पर गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।