राहुल गांधी का PA हूं, बड़ा पोस्ट दिलाऊंगा; शख्स ने कांग्रेसियों को ही लगा दिया करोड़ो का चूना, कैसे पकड़ाया?
ठगी का खुलासा देहरादून की कांग्रेस नेता भावना पांडे की शिकायत के बाद हुआ। भावना पांडे ने आरोप लगाया कि गौरव ने उन्हें पार्टी में बड़ा पद दिलाने का वादा किया और इसके बदले उनसे 25 लाख रुपये ठग लिए।
मैं राहुल गांधी का पर्सनल असिस्टेंट हूं, कांग्रेस पार्टी में बड़ा पोस्ट दिलाऊंगा… ऐसा कहकर एक शख्स ने कांग्रेस के नेताओं को ही चुना लगा दिया और करोड़ो रुपए ठग लिए। हाल ही में पुलिस ने इस शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर के रहने वाले 42 वर्षीय गौरव कुमार को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप हैं कि उसने पार्टी में बड़ा पद और चुनाव टिकट दिलाने के नाम पर कई बड़े नेताओं को अपना शिकार बनाया।
पुलिस के मुताबिक, गौरव कुमार राहुल गांधी के पूर्व सचिव कनिष्क सिंह के नाम का इस्तेमाल करता था। उसने ट्रूकॉलर ऐप पर कनिष्क सिंह के नाम से एक फर्जी अकाउंट बना रखा था, ताकि जब वह किसी को फोन करे तो सामने वाले को शक ना हो। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद देहरादून की एक अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
कैसे हुआ खुलासा?
ठगी का खुलासा देहरादून की कांग्रेस नेता भावना पांडे की शिकायत के बाद हुआ। भावना पांडे ने आरोप लगाया कि गौरव ने उन्हें पार्टी में बड़ा पद दिलाने का वादा किया और इसके बदले उनसे 25 लाख रुपये मांगे। गौरव ने यकीन दिलाने के लिए फोन पर कांग्रेस के कुछ नेताओं की आवाज वाली फर्जी रिकॉर्डिंग भी सुनाई। उसने दावा किया कि आलाकमान उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल से खुश नहीं है और नेतृत्व में परिवर्तन के लिए पैसों की जरूरत है। शिकायत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
कैसे करता था ठगी?
पुलिस के मुताबिक आरोपी myneta.info जैसी सार्वजनिक वेबसाइटों से कांग्रेस नेताओं का पूरा कच्चा-चिट्ठा निकालता था। इसके बाद वह ट्रूकॉलर पर कनिष्क सिंह का नाम दिखाकर नेताओं को कॉल करता था। उसके कई साथी भी थे। छज्जू, रजत मदा और मनिंदर सिंह कालू के साथ मिलकर वह उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार के नेताओं को निशाना बनाता था।
सालों से कर रहा था जालसाजी
पुलिस का दावा है कि गौरव कुमार कई सालों से सक्रिय था और उसके खिलाफ हरियाणा, राजस्थान और बिहार में भी मामले दर्ज हैं। जयपुर में उसने राहुल गांधी का सचिव बनकर दो कांग्रेस नेताओं से 1.90 करोड़ और 12 लाख रुपये ठगे थे। इसके बाद पटना में एक नेता से 3 लाख रुपये की ठगी की। वहीं गिरफ्तारी के समय वह एक अन्य कांग्रेस पदाधिकारी से पैसे वसूलने की फिराक में था। पुलिस को शक है कि कई अन्य नेता भी उसका शिकार हुए हैं लेकिन वे बदनामी के डर से सामने नहीं आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें