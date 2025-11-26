असली पैकेट में नकली 'नंदिनी'; नारियल-पॉम तेल का खेल खेलने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार

संक्षेप: बेंगलुरु पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नकली 'नंदिनी' घी के रैकेट का पर्दाफाश करने के कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने इसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, बुधवार को रैकेट के सरगना शिवकुमार और उसकी पत्नी राम्या को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बेंगलुरु पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नकली 'नंदिनी' घी के रैकेट का पर्दाफाश करने के कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने इसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, बुधवार को रैकेट के सरगना शिवकुमार और उनकी पत्नी राम्या को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले इस गोरखधंधे में शामिल चार अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस के अनुसार, शिवकुमार दंपति एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाता था, जहां कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) के मशहूर 'नंदिनी' ब्रांड के नाम पर बड़े पैमाने पर नकली घी तैयार किया जा रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अधिकारियों के अनुसार, सूचना मिलते ही सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) की टीम ने छापा मारा तो वहां हाई-टेक मशीनों का पूरा सेटअप मिला। आरोपी हाईटेक इंडस्ट्रियल उपकरणों का इस्तेमाल कर असली जैसे दिखने वाले नकली नंदिनी घी के पैकेट बना रहे थे। मौके से सभी मशीनों सहित पूरा सामान जब्त कर लिया गया।

दरअसल, 14 नवंबर को CCB की स्पेशल टीम और KMF विजिलेंस विंग की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर निगरानी शुरू की थी। चामराजपेट के नंजंबा अग्रहारा इलाके में कृष्णा एंटरप्राइजेज से जुड़े गोदामों, दुकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। कार्रवाई में तमिलनाडु से मिलावटी पैक्ड घी लेकर आ रहे एक गाड़ी को भी पकड़ा गया। इस दौरान कुल 1.26 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।