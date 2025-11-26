Hindustan Hindi News
असली पैकेट में नकली 'नंदिनी'; नारियल-पॉम तेल का खेल खेलने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार

संक्षेप:

बेंगलुरु पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नकली 'नंदिनी' घी के रैकेट का पर्दाफाश करने के कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने इसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, बुधवार को रैकेट के सरगना शिवकुमार और उसकी पत्नी राम्या को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Wed, 26 Nov 2025 03:28 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
बेंगलुरु पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नकली 'नंदिनी' घी के रैकेट का पर्दाफाश करने के कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने इसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, बुधवार को रैकेट के सरगना शिवकुमार और उनकी पत्नी राम्या को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले इस गोरखधंधे में शामिल चार अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस के अनुसार, शिवकुमार दंपति एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाता था, जहां कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) के मशहूर 'नंदिनी' ब्रांड के नाम पर बड़े पैमाने पर नकली घी तैयार किया जा रहा था।

अधिकारियों के अनुसार, सूचना मिलते ही सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) की टीम ने छापा मारा तो वहां हाई-टेक मशीनों का पूरा सेटअप मिला। आरोपी हाईटेक इंडस्ट्रियल उपकरणों का इस्तेमाल कर असली जैसे दिखने वाले नकली नंदिनी घी के पैकेट बना रहे थे। मौके से सभी मशीनों सहित पूरा सामान जब्त कर लिया गया।

दरअसल, 14 नवंबर को CCB की स्पेशल टीम और KMF विजिलेंस विंग की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर निगरानी शुरू की थी। चामराजपेट के नंजंबा अग्रहारा इलाके में कृष्णा एंटरप्राइजेज से जुड़े गोदामों, दुकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। कार्रवाई में तमिलनाडु से मिलावटी पैक्ड घी लेकर आ रहे एक गाड़ी को भी पकड़ा गया। इस दौरान कुल 1.26 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।

  • 8136 लीटर मिलावटी घी (कीमत करीब 56.95 लाख रुपये)
  • नकली घी बनाने की सभी मशीनें
  • मिलावट के लिए इस्तेमाल किया गया नारियल तेल और पॉम ऑयल
  • 5 मोबाइल फोन
  • 1.19 लाख रुपये नकद
  • चार बोलेरो पिकअप (कुल कीमत करीब 60 लाख रुपये)

गौरतलब है कि दक्षिण भारत का सबसे भरोसेमंद डेयरी ब्रांड 'नंदिनी' की बाजार में जबरदस्त डिमांड को देखते हुए आरोपी मिलावटी घी को मूल पैकेजिंग में भरकर ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। KMF की आंतरिक जांच में सप्लाई चेन में संदिग्ध गड़बड़ी सामने आने के बाद यह पूरा मामला खुला। फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस मिलावटी घी में पशु वसा (एनिमल फैट) की मिलावट की गई थी या नहीं।

