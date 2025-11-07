ईमेल के खेल में फंस गई युवती, पुराने आशिक को पाने की सनक में ये क्या कर बैठी

संक्षेप: प्रभाकर की दूसरी लड़की से शादी होने के बाद वह जोशिल्डा से अलग हो गया था। अब महिला का प्लान था कि वह प्रभाकर को बदनाम करेगी और गिरफ्तार करा देगी। उसका प्लान था कि इस साजिश के बाद युवक की पत्नी उसे छोड़ देगी।

पेशे से इंजीनियर, प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी, इन सभी उपलब्धियों के बाद भी तमिलनाडु की रहने वाली 30 साल की रेने जोशिल्डा पुराने आशिक की सनक में बड़ा फसाद खड़ा बैठी। नतीजा यह हुआ कि प्यार तो नहीं मिला, बल्कि अब वह सलाखों के पीछे पहुंच गई है। जोशिल्डा ने युवक को पाने की कोशिश में कर्नाटक, गुजरात समेत कई राज्यों के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दे दी थी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जोशिल्डा को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोप हैं कि उसने प्रभाकर नाम के पूर्व प्रेमी की पहचान का इस्तेमाल कर फर्जी ई-मेल आईडी बनाईं और बम की धमकी के झूठे मेल भेजे। दरअसल, वह प्रभाकर को फंसाकर पत्नी से अलग करना चाहती थी और खुद उसकी जगह लेने की योजना बना रही थी।

प्रभाकर की दूसरी लड़की से शादी होने के बाद वह जोशिल्डा से अलग हो गया था। अब महिला का प्लान था कि वह प्रभाकर को बदनाम करेगी और गिरफ्तार करा देगी। उसका प्लान था कि इस साजिश के बाद युवक की पत्नी उसे छोड़ देगी। बेंगलुरु में ही जोशिल्डा के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, मैसूर और बेंगलुरु के थानों में भी उसके खिलाफ केस दर्ज हैं।

कैसे बनाई झूठी पहचान जोशिल्डा ने VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के इस्तेमाल से कई ईमेल आईडी बना ली थीं। साथ ही गेट कोड एप्लिकेश के जरिए वर्चुअल मोबाइल नंबर भी हासिल कर लिए थे। इनकी मदद से उसने 7 व्हाट्सऐप अकाउंट बनाए। प्रभाकर के नाम पर झूठी आईडी बनाने के बाद उसने स्कूल के ईमेल एड्रेस हासिल किए और जून में धमकी भरे मैसेज भेजे।