Fact Check: सीजेपी का ऑफिशियल एक्स हैंडल क्या है? फेक अकाउंट ने कॉकरोचों की बढ़ाई दिक्कत

सीजेपी की ओर से आयोजित संसद मार्च के एक दिन बाद मंगलवार को सैकड़ों छात्र और समर्थक फिर जंतर-मंतर पहुंचे। उनका कहना है कि पुलिस के बल प्रयोग की कार्रवाई ने आंदोलन को कमजोर करने के बजाय और मजबूत किया है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कई एक्स अकाउंट सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक अकाउंट @shah34516 को कुछ लोग सीजेपी से जोड़कर साझा कर रहे हैं, लेकिन यह CJP का ऑफिशियल एक्स अकाउंट नहीं है। ऐसे फर्जी या भ्रामक अकाउंट लोगों को भ्रमित कर सकते हैं और संगठन के नाम पर गलत जानकारी फैला सकते हैं। इसलिए किसी भी पोस्ट या दावे पर भरोसा करने से पहले उसके स्रोत की जांच करना जरूरी है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर सीजेपी से जुड़े कई नकली प्रोफाइल सामने आए हैं, जिनके कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

कॉकरोच जनता पार्टी का वर्तमान आधिकारिक एक्स हैंडल @Cockroachisback है। यह नया अकाउंट तब बनाया गया था, जब CJP का पहले वाला ऑफिशियल एक्स हैंडल भारत में कानूनी मांग के बाद रोक दिया गया था। इसके बाद CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने नए हैंडल @Cockroachisback की शुरुआत की और इसे संगठन का आधिकारिक एक्स अकाउंट बताया। इस हैंडल की टैगलाइन Cockroaches Don't Die रखी गई, जो CJP के डिजिटल अभियान की पहचान बन गई। नया अकाउंट शुरू होने के कुछ ही समय में हजारों लोगों ने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया, जिससे यह तेजी से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।

फेक अकाउंट से दूर रहने की जरूरत CJP से जुड़े फर्जी और मिलते-जुलते नाम वाले कई एक्स अकाउंट भी सामने आए हैं। ऐसे में किसी भी पोस्ट पर भरोसा करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह @Cockroachisback हैंडल से ही साझा की गई हो। CJP की ओर से भी समय-समय पर लोगों को फेक अकाउंट्स से सावधान रहने की सलाह दी गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संगठन ने स्पष्ट किया है कि @Cockroachisback ही उसका आधिकारिक एक्स हैंडल है और अन्य संदिग्ध खातों को आधिकारिक नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए CJP से संबंधित जानकारी, बयान या अपडेट के लिए इसी सत्यापित आधिकारिक हैंडल का ही संदर्भ लेना उचित है।