Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fact Check: सीजेपी का ऑफिशियल एक्स हैंडल क्या है? फेक अकाउंट ने कॉकरोचों की बढ़ाई दिक्कत

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सीजेपी की ओर से आयोजित संसद मार्च के एक दिन बाद मंगलवार को सैकड़ों छात्र और समर्थक फिर जंतर-मंतर पहुंचे। उनका कहना है कि पुलिस के बल प्रयोग की कार्रवाई ने आंदोलन को कमजोर करने के बजाय और मजबूत किया है।

Fact Check: सीजेपी का ऑफिशियल एक्स हैंडल क्या है? फेक अकाउंट ने कॉकरोचों की बढ़ाई दिक्कत

सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कई एक्स अकाउंट सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक अकाउंट @shah34516 को कुछ लोग सीजेपी से जोड़कर साझा कर रहे हैं, लेकिन यह CJP का ऑफिशियल एक्स अकाउंट नहीं है। ऐसे फर्जी या भ्रामक अकाउंट लोगों को भ्रमित कर सकते हैं और संगठन के नाम पर गलत जानकारी फैला सकते हैं। इसलिए किसी भी पोस्ट या दावे पर भरोसा करने से पहले उसके स्रोत की जांच करना जरूरी है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर सीजेपी से जुड़े कई नकली प्रोफाइल सामने आए हैं, जिनके कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

ये भी पढ़ें:कोर्ट को ना घसीटें; सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की याचिका पर दिल्ली HC

कॉकरोच जनता पार्टी का वर्तमान आधिकारिक एक्स हैंडल @Cockroachisback है। यह नया अकाउंट तब बनाया गया था, जब CJP का पहले वाला ऑफिशियल एक्स हैंडल भारत में कानूनी मांग के बाद रोक दिया गया था। इसके बाद CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने नए हैंडल @Cockroachisback की शुरुआत की और इसे संगठन का आधिकारिक एक्स अकाउंट बताया। इस हैंडल की टैगलाइन Cockroaches Don't Die रखी गई, जो CJP के डिजिटल अभियान की पहचान बन गई। नया अकाउंट शुरू होने के कुछ ही समय में हजारों लोगों ने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया, जिससे यह तेजी से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।

ये भी पढ़ें:सीजेपी समर्थक बोले- हम मंच के पास पहुंचे पर कुछ कर नहीं पाए, पुलिस वांगचुक को उठा ले गई

फेक अकाउंट से दूर रहने की जरूरत

CJP से जुड़े फर्जी और मिलते-जुलते नाम वाले कई एक्स अकाउंट भी सामने आए हैं। ऐसे में किसी भी पोस्ट पर भरोसा करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह @Cockroachisback हैंडल से ही साझा की गई हो। CJP की ओर से भी समय-समय पर लोगों को फेक अकाउंट्स से सावधान रहने की सलाह दी गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संगठन ने स्पष्ट किया है कि @Cockroachisback ही उसका आधिकारिक एक्स हैंडल है और अन्य संदिग्ध खातों को आधिकारिक नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए CJP से संबंधित जानकारी, बयान या अपडेट के लिए इसी सत्यापित आधिकारिक हैंडल का ही संदर्भ लेना उचित है।

ये भी पढ़ें:जयपुर में कल प्रदर्शन करेगी सीजेपी नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दे उठाएगी

बता दें कि सीजेपी की ओर से आयोजित संसद मार्च के एक दिन बाद मंगलवार को सैकड़ों छात्र और समर्थक फिर जंतर-मंतर पहुंचे। उनका कहना है कि पुलिस के बल प्रयोग की कार्रवाई ने आंदोलन को कमजोर करने के बजाय और मजबूत किया है। वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जंतर-मंतर का प्रदर्शन स्थल छात्रों, उनके अभिभावकों और समर्थकों से खचाखच भर गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में अनियमितताओं को लेकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। कई प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सोमवार को सुरक्षाकर्मियों के साथ आमना सामना होने से वे डरे नहीं हैं बल्कि इस घटना ने आंदोलन में और लोगों को जोड़ा है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
Cockroach Janta Party Jantar Mantar Delhi
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।