Fact Check: PM मोदी को झालमुरी खिलाने वाला असल में SPG कमांडो था? वायरल दावे का क्या सच
दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में जिस स्थानीय झालमुरी विक्रेता की दुकान पर गए थे, वह वास्तव में सुरक्षाकर्मी है। फैक्ट चेक में यह दावा पूरी तरह से फर्जी पाया गया है। वह युवक दुकानदार ही है, जिसने पीएम मोदी को झालमुरी खिलाई।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दुकान पर रुककर झालमुरी खाई, जिसके वीडियोज जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इस दौरान, कई फर्जी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की जाने लगीं। एक फोटो शेयर हुई, जिसमें दावा किया गया कि पीएम मोदी को झालमुरी खिलाने वाला दुकानदार असल में एसपीजी कमांडो था और वही दुकानदार बना था। इसके जरिए दावा किया गया कि यह पूरा वीडियो स्क्रिप्टेड था। अब पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल दावे को फर्जी करार दिया है। फैक्ट चेक में सामने आया है कि एसपीजी कमांडो दुकानदार नहीं बना, जैसा दावा हो रहा है।
क्या है वायरल मैसेज?
सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें शेयर की जा रहीं, जिसमें एक झालमुरी दुकानवाला है, जबकि दूसरी फोटो एआई से बनी है। उसमें एसपीजी लिखा हुआ है और वही झालमुरी दुकानदार की तरह युवक दिख रहा है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में जिस स्थानीय विक्रेता की दुकान पर गए थे, वह वास्तव में सुरक्षाकर्मी है। यह फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल की जा रही है और भाजपा का विरोध करने वाले कई लोगों ने इसे शेयर किया है।
क्या है वायरल दावे का सच?
पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ किया है कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। यानी कि झालमुरी खिलाने वाला असली दुकानदार है और एसपीजी वाली तस्वीर एडिट करके बनाई गई है। पीआईबी फैक्ट चेक ने दुकानदार का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह पीएम मोदी को झालमुरी खिलाने का अनुभव साझा कर रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह झाड़ग्राम की एक साधारण-सी दुकान से 'झालमुरी' खरीदते दिखाई दे रहे थे। इस दौरान उनके सुरक्षाकर्मी भी साथ थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी 'झालमुरी' के लिए दुकानदार को भुगतान करते हैं और जब दुकानदार रुपये लेने से इनकार करता है, तो वह जोर देकर कहते हैं कि उसे रुपये स्वीकार करने चाहिए।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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