Fact Check: पीएम मोदी की मां को गाली देने वाले का बीजेपी से कनेक्शन? सामने आया गया सच

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स ने पीएम मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, वह बीजेपी से जुड़ा हुआ है। एक अन्य शख्स की तस्वीर भी वायरल की जा रही है। फैक्ट चेक में वायरल दावा गलत निकला है।

बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों का मुद्दा गरमा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स वायरल होने लगे हैं, जिसमें दावा किया गया कि पीएम मोदी की मां को गाली देने वाले का कनेक्शन बीजेपी से है। वायरल पोस्ट्स में एक शख्स गले में बीजेपी का पट्टा पहना हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एक अन्य पोस्ट में वह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलता दिख रहा है।

पोस्ट के जरिए क्या हो रहा दावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कई हजारों-लाखों फॉलोवर्स वाले अकाउंट्स ने फोटोज शेयर करके दावा किया कि जिस शख्स ने पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया वह और बीजेपी का पट्टा पहनने वाला व शिवराज से मिलने वाला शख्स एक ही है। एक यूजर ने दोनों फोटोज शेयर करते हुए लिखा कि अब बीजेपी आईटी सेल क्या करेगा? इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने लिखा कि जिस आदमी ने कांग्रेस रैली में पीएम मोदी को गाली दी, वह बीजेपी सदस्य निकला। हालांकि, बाद में इन पोस्ट्स को डिलीट कर दिया गया।

वायरल दावे का सच क्या? फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने वायरल हो रहे दावे की सच्चाई बताई है। जुबैर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन दावों को फर्जी करार दिया है। जुबैर ने लिखा, ''दोनों शख्स अलग-अलग हैं। दूसरा शख्स भाजपा एमपी से है। वह अब भी फेसबुक पर एक्टिव है।'' ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर जुबैर ने सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा फैलाए जा रहे इन दावों को गलत बताया है और साफ किया है कि पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाला शख्स और जिसकी तस्वीर वायरल की जा रही है, वह दोनों एक नहीं, बल्कि अलग-अलग शख्स हैं।