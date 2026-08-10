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क्या अरुणाचल प्रदेश में 60 किमी अंदर घुस आई चीनी सेना? वायरल वीडियो का Fact Check

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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फैक्ट चेक में साफ हुआ कि वायरल वीडियो पुराना है। इसे हाल की भारत-बांग्लादेश सीमा की घटना बताकर शेयर किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसलिए यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे वीडियो देखकर तुरंत किसी नतीजे पर न पहुंचें।

Fact Ceck of viral video did Chinese army intrude 60 km into Arunachal Pradesh
वायरल वीडियो का फैक्ट चेक।

सोशल मीडिया पर भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह हाल की घटना का है और सीमा क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को दिखाता है। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना 60 किमी अंदर तक घुस गई है और उसने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई यह वीडियो हाल का है? आइए इस वायरल दावे का फैक्ट चेक करके आपको पूरा सच बताते हैं।

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वायरल वीडियो की पड़ताल करने पर सामने आया कि इसे हालिया घटना से जोड़कर शेयर करना गलत PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने भी इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है। पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक, भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र से संबंधित यह वीडियो पुराना है। यानी वीडियो में दिखाई देने वाली घटना हाल की नहीं है। इसके बावजूद इसे नए संदर्भ में साझा किया जा रहा है, जिससे ऐसा मालूम हो रहा है कि वीडियो में दिखाई गई घटना अभी-अभी भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में हुई है।

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फैक्ट चेक में क्या निकलकर आया सामने

पीआईबी फैक्ट चेक ने लोगों को इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने की अपील की है। सोशल मीडिया पर किसी वीडियो या तस्वीर को केवल उसके साथ लिखे गए दावे के आधार पर सच नहीं मानना चाहिए। पुरानी तस्वीरों और वीडियो को नए घटनाक्रम से जोड़कर शेयर करना गलत सूचना फैलाने का एक आम तरीका है। खासतौर पर भारत-बांग्लादेश सीमा जैसे संवेदनशील मुद्दे से जुड़ी सामग्री को साझा करने से पहले उसके स्रोत और संदर्भ की जांच करना बेहद जरूरी है। बिना पुष्टि किए ऐसे कन्टेंट को आगे बढ़ाने से अफवाह और अनावश्यक तनाव फैल सकता है।

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फैक्ट चेक में साफ हुआ कि वायरल वीडियो पुराना है। इसे हाल की भारत-बांग्लादेश सीमा की घटना बताकर शेयर किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसलिए सोशल मीडिया यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे वीडियो देखकर तुरंत किसी नतीजे पर न पहुंचें और न ही उन्हें बिना पुष्टि किए आगे शेयर करें। ऐसे सनसनी फैलाने वाले कंटेंट के झांसे में न आएं। किसी भी संवेदनशील खबर की पुष्टि के लिए संबंधित सरकारी विभागों और आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। इस तरह सतर्क रहकर फेक न्यूज को फैलने से रोका जा सकता है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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