क्या अरुणाचल प्रदेश में 60 किमी अंदर घुस आई चीनी सेना? वायरल वीडियो का Fact Check

फैक्ट चेक में साफ हुआ कि वायरल वीडियो पुराना है। इसे हाल की भारत-बांग्लादेश सीमा की घटना बताकर शेयर किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसलिए यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे वीडियो देखकर तुरंत किसी नतीजे पर न पहुंचें।

सोशल मीडिया पर भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह हाल की घटना का है और सीमा क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को दिखाता है। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना 60 किमी अंदर तक घुस गई है और उसने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई यह वीडियो हाल का है? आइए इस वायरल दावे का फैक्ट चेक करके आपको पूरा सच बताते हैं।

वायरल वीडियो की पड़ताल करने पर सामने आया कि इसे हालिया घटना से जोड़कर शेयर करना गलत PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने भी इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है। पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक, भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र से संबंधित यह वीडियो पुराना है। यानी वीडियो में दिखाई देने वाली घटना हाल की नहीं है। इसके बावजूद इसे नए संदर्भ में साझा किया जा रहा है, जिससे ऐसा मालूम हो रहा है कि वीडियो में दिखाई गई घटना अभी-अभी भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में हुई है।

फैक्ट चेक में क्या निकलकर आया सामने पीआईबी फैक्ट चेक ने लोगों को इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने की अपील की है। सोशल मीडिया पर किसी वीडियो या तस्वीर को केवल उसके साथ लिखे गए दावे के आधार पर सच नहीं मानना चाहिए। पुरानी तस्वीरों और वीडियो को नए घटनाक्रम से जोड़कर शेयर करना गलत सूचना फैलाने का एक आम तरीका है। खासतौर पर भारत-बांग्लादेश सीमा जैसे संवेदनशील मुद्दे से जुड़ी सामग्री को साझा करने से पहले उसके स्रोत और संदर्भ की जांच करना बेहद जरूरी है। बिना पुष्टि किए ऐसे कन्टेंट को आगे बढ़ाने से अफवाह और अनावश्यक तनाव फैल सकता है।