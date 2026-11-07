ज्ञानेश कुमार और SIR पर घिरी भाजपा अब सड़कों पर, पदयात्रा से बदलेगा सियासी माहौल?
पार्टी इन यात्राओं को दीपावली के बाद भी जारी रखेगी। वह इस महीने के आखिर तक लगभग हर जिले में इन यात्राओं को पूरा करेगी। चूंकि बड़े नेता इन यात्राओं में उतरे हुए हैं, इसलिए संगठन की सक्रियता भी बढ़ गई है।
विपक्ष के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर सरकार पर हो रहे तीखे हमलों के जवाब में भाजपा की देशव्यापी ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा उसके भावी चुनावों के पहले प्रचार का अहम माध्यम तो बनी ही है, साथ ही वह अपने नए संगठन को भी मजबूत कर रही है। पदयात्राओं के माध्यम से भाजपा जनता की सरकार को लेकर प्रतिक्रिया भी हासिल कर रही है। चूंकि पार्टी के सभी प्रमुख नेता इन यात्राओं में शामिल हो रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को भी उसने चुनावी मोड में ला दिया है।
जानकारों की मानें तो भाजपा के लिए यात्राओं की रणनीति अक्सर कारगर रही है। यह भी देखा गया है कि यह पार्टी के उत्थान में यह अहम साबित हुई है। इस बार भी उसकी पदयात्रा उसे लाभ पहुंचाती दिख रही है। हालांकि भाजपा पदयात्राएं विपक्षी हमलों के जवाब में निकाल रही है, लेकिन इससे उसकी संगठन की मजबूती के साथ जनता तक व्यापक पहुंच भी बन रही है। खासकर उसके देश भर के कार्यकर्ता सक्रिय होकर विपक्ष के खिलाफ चुनावी मोड में आ गए हैं। खासकर अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों में उसे इससे लाभ मिलने की संभावना है।
दीपावली के बाद भी जारी रहेगी पदयात्रा
पार्टी इन यात्राओं को दीपावली के बाद भी जारी रखेगी। वह इस महीने के आखिर तक लगभग हर जिले में इन यात्राओं को पूरा करेगी। चूंकि बड़े नेता इन यात्राओं में उतरे हुए हैं, इसलिए संगठन की सक्रियता भी बढ़ गई है। केंद्र और कई राज्यों में संगठन में नया नेतृत्व आया है उसे भी इससे लाभ हो रहा है। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने कहा है कि यात्राएं तो विपक्षी नकारात्मक एजेंडे को बेनकाब करने के लिए हैं, लेकिन भाजपा को संगठन के लिए इससे अतिरिक्त लाभ मिल रहा है।
जनता का मन टटोल रही पार्टी
सूत्रों के अनुसार, पार्टी इस दौरान जमीनी फीडबैक भी हासिल कर रही है कि जनता का मूड कैसा है। क्या वह विपक्षी आरोपों से प्रभावित हो रही है या फिर उसका भरोसा व उम्मीदें मोदी सरकार के साथ हैं। भाजपा के यात्रा प्रबंधन से जुड़े नेताओं का कहना है कि विपक्ष का शोरशराबा ज्यादा है, जबकि भाजपा तथ्यात्मक रूप से जनता के बीच है। ऐसे में विपक्षी आरोपों से ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन सत्ता में रहने के चलते जनता में कभी-कभी नाराजगी होती है, उसकी जानकारी भी पार्टी को मिल रही है और उसे प्रभावी ढंग से दूर भी किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें