ज्ञानेश कुमार और SIR पर घिरी भाजपा अब सड़कों पर, पदयात्रा से बदलेगा सियासी माहौल?

पार्टी इन यात्राओं को दीपावली के बाद भी जारी रखेगी। वह इस महीने के आखिर तक लगभग हर जिले में इन यात्राओं को पूरा करेगी। चूंकि बड़े नेता इन यात्राओं में उतरे हुए हैं, इसलिए संगठन की सक्रियता भी बढ़ गई है।

विपक्ष के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर सरकार पर हो रहे तीखे हमलों के जवाब में भाजपा की देशव्यापी ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा उसके भावी चुनावों के पहले प्रचार का अहम माध्यम तो बनी ही है, साथ ही वह अपने नए संगठन को भी मजबूत कर रही है। पदयात्राओं के माध्यम से भाजपा जनता की सरकार को लेकर प्रतिक्रिया भी हासिल कर रही है। चूंकि पार्टी के सभी प्रमुख नेता इन यात्राओं में शामिल हो रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को भी उसने चुनावी मोड में ला दिया है।

जानकारों की मानें तो भाजपा के लिए यात्राओं की रणनीति अक्सर कारगर रही है। यह भी देखा गया है कि यह पार्टी के उत्थान में यह अहम साबित हुई है। इस बार भी उसकी पदयात्रा उसे लाभ पहुंचाती दिख रही है। हालांकि भाजपा पदयात्राएं विपक्षी हमलों के जवाब में निकाल रही है, लेकिन इससे उसकी संगठन की मजबूती के साथ जनता तक व्यापक पहुंच भी बन रही है। खासकर उसके देश भर के कार्यकर्ता सक्रिय होकर विपक्ष के खिलाफ चुनावी मोड में आ गए हैं। खासकर अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों में उसे इससे लाभ मिलने की संभावना है।

दीपावली के बाद भी जारी रहेगी पदयात्रा पार्टी इन यात्राओं को दीपावली के बाद भी जारी रखेगी। वह इस महीने के आखिर तक लगभग हर जिले में इन यात्राओं को पूरा करेगी। चूंकि बड़े नेता इन यात्राओं में उतरे हुए हैं, इसलिए संगठन की सक्रियता भी बढ़ गई है। केंद्र और कई राज्यों में संगठन में नया नेतृत्व आया है उसे भी इससे लाभ हो रहा है। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने कहा है कि यात्राएं तो विपक्षी नकारात्मक एजेंडे को बेनकाब करने के लिए हैं, लेकिन भाजपा को संगठन के लिए इससे अतिरिक्त लाभ मिल रहा है।