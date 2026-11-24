'समय की कसौटी पर खरा'; NDA में लौटा SAD तो खुश हो गए PM मोदी, बोले- मिलेगा जन हितैषी शासन
BJP और SAD ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने गठबंधन की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्टि की कि दोनों पार्टियां पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।
अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ी राजनीतिक दोस्ती सतह पर आई है। दरअसल,6 साल बाद पंजाब की बड़ी पार्टी सिरोमणि अकाली दल (SAD) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाले गठबंधन NDA में लौटने का फैसला किया है। इस गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने मंगलवार (24 नवंबर) को कहा कि उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि शिरोमणि अकाली दल (SAD) की NDA में वापसी हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह गठबंधन पंजाब के लोगों की पहली पसंद बनकर उभरेगा।
BJP और SAD ने मंगलवार को आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए अपने गठबंधन की घोषणा की और इसे एक "राष्ट्रीय और भावनात्मक" समझौता बताया। इसके बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, “पंजाब और पंजाबियों के कल्याण को सबसे ऊपर रखना! मुझे बहुत खुशी है कि शिरोमणि अकाली दल की NDA परिवार में वापसी हुई है, और वह भी श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर।”
SAD से गठबंधन एक स्वाभाविक गठबंधन है
प्रधानमंत्री ने कहा कि BJP और अकाली दल का गठबंधन एक स्वाभाविक गठबंधन है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पंजाब को जन-हितैषी शासन मिले, जो राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाए। उन्होंने कहा, “अटल जी, आडवाणी जी और सरदार प्रकाश सिंह बादल जी द्वारा संवारा गया अकाली दल-BJP गठबंधन समय की कसौटी पर खरा उतरा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा गठबंधन पंजाब के लोगों की पहली पसंद बनकर उभरेगा।”
सीटों का बंटवारा होना बाकी
BJP और SAD ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने गठबंधन की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्टि की कि दोनों पार्टियां पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद अकाली दल के पास रहेगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो इस गठबंधन में "बड़े भाई" की भूमिका में होगा. उसी के पास मुख्यमंत्री का पद रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पार्टियां जल्द ही एक विस्तृत घोषणापत्र को अंतिम रूप देंगी।
हिंदू-सिख एकता को बढ़ावा देंगे
शाह ने गठबंधन का ऐलान करते हुए यह भी कहा कि यह गठबंधन पंजाब में नशीले पदार्थों की समस्या को खत्म करने, किसानों की चिंताओं को दूर करने और हिंदू-सिख एकता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा, "किसानों के मुद्दों को सुलझाने और हिंदू-सिख एकता को बढ़ावा देने के बीजेपी के वादे को, एसएडी के हमारे साथ जुड़ने से और मजबूती मिलेगी।"
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।