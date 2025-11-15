लाल किले पास धमाके से अंदर तक हिली धरती, मेट्रो स्टेशन से आई CCTV फुटेज- VIDEO

संक्षेप: यह वही क्षण था जब मेट्रो स्टेशन के बाहर ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़ी कार में विस्फोट हुआ। स्टेशन के अंदर रखी वस्तुएं हिलने लगीं और कई यात्री अचानक घबराकर पीछे की ओर भागते दिखाई दिए।

दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण कार ब्लास्ट से पहले और बाद के पलों की एक नई CCTV फुटेज सामने आई है, जिसने धमाके की तीव्रता और उसके प्रभाव को बेहद स्पष्ट कर दिया है। यह फुटेज लाल किला मेट्रो स्टेशन के अंदर लगे सर्विलांस कैमरों से प्राप्त हुई है। फुटेज में शुरू में यात्रियों की सामान्य आवाजाही दिखती है। कुछ ही सेकंड बाद एक तेज कंपन और झटके के साथ पूरा स्टेशन हिलता दिखाई देता है।

एक अधिकारी के अनुसार, “यह फुटेज धमाके की तीव्रता, संरचनाओं पर उसके असर और ब्लास्ट वेव की दिशा समझने में अहम भूमिका निभा रही है।” धमाके के तुरंत बाद से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) रोजाना अपडेट जारी कर रहा है और गुरुवार को कहा कि स्टेशन अगली सूचना तक बंद रहेगा, क्योंकि सुरक्षा समीक्षा और जांच जारी है।