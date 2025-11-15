Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsExplosion near Red Fort shakes the earth CCTV footage from metro station watch VIDEO
लाल किले पास धमाके से अंदर तक हिली धरती, मेट्रो स्टेशन से आई CCTV फुटेज- VIDEO

लाल किले पास धमाके से अंदर तक हिली धरती, मेट्रो स्टेशन से आई CCTV फुटेज- VIDEO

यह वही क्षण था जब मेट्रो स्टेशन के बाहर ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़ी कार में विस्फोट हुआ। स्टेशन के अंदर रखी वस्तुएं हिलने लगीं और कई यात्री अचानक घबराकर पीछे की ओर भागते दिखाई दिए।

Sat, 15 Nov 2025 12:29 PMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण कार ब्लास्ट से पहले और बाद के पलों की एक नई CCTV फुटेज सामने आई है, जिसने धमाके की तीव्रता और उसके प्रभाव को बेहद स्पष्ट कर दिया है। यह फुटेज लाल किला मेट्रो स्टेशन के अंदर लगे सर्विलांस कैमरों से प्राप्त हुई है। फुटेज में शुरू में यात्रियों की सामान्य आवाजाही दिखती है। कुछ ही सेकंड बाद एक तेज कंपन और झटके के साथ पूरा स्टेशन हिलता दिखाई देता है।

यह वही क्षण था जब मेट्रो स्टेशन के बाहर ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़ी कार में विस्फोट हुआ। स्टेशन के अंदर रखी वस्तुएं हिलने लगीं और कई यात्री अचानक घबराकर पीछे की ओर भागते दिखाई दिए।

एक अधिकारी के अनुसार, “यह फुटेज धमाके की तीव्रता, संरचनाओं पर उसके असर और ब्लास्ट वेव की दिशा समझने में अहम भूमिका निभा रही है।” धमाके के तुरंत बाद से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) रोजाना अपडेट जारी कर रहा है और गुरुवार को कहा कि स्टेशन अगली सूचना तक बंद रहेगा, क्योंकि सुरक्षा समीक्षा और जांच जारी है।

सुरक्षा एजेंसियां इस नए CCTV फुटेज सहित कई अन्य कैमरों ब्लास्ट साइट, आस-पास की सड़कों और स्टेशन की रिकॉर्डिंग का विश्लेषण कर रही हैं। इन विज़ुअल्स से धमाके के ठीक पहले और बाद की पूर्ण घटनाक्रम श्रृंखला तैयार की जा रही है। 13 लोगों की जान लेने वाले इस विस्फोट की जांच अब कई सुरक्षा एजेंसियां मिलकर तेजी से आगे बढ़ा रही हैं।

Delhi News
