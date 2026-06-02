पंजाब में गुरदासपुर के निजी अस्पताल में धमाका, CCTV में कैद हुआ संदिग्ध; पुलिस बोली- अहम सुराग मिले
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा, 'पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति पहले से ही चिंता का विषय है, वहीं अब अस्पतालों जैसी महत्वपूर्ण जगहों को निशाना बनाने की घटनाओं से चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। हम इस मामले की निष्पक्ष और पूरी जांच की मांग करते हैं।'
पंजाब में गुरदासपुर जिले के एक निजी अस्पताल में मंगलवार को उस वक्त दहशत फैल गई, जब वहां के इमरजेंसी वार्ड में हुए एक जोरदार धमाके की वजह से खिड़की-दरवाजों के शीशे टूट गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने वहां फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया, साथ ही अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी देखा। इस दौरान एक फुटेज में, एक संदिग्ध व्यक्ति अस्पताल के पास खड़ा हुआ दिखाई दिया। यह घटना शहर के कलानौर इलाके में बस स्टैंड के पास बने मुल्तानी अस्पताल में हुई। हालांकि वारदात के छह घंटे के भीतर ही पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया।
मामले की जानकारी देते हुए गुरदासपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आदित्य ने बताया कि कलानौर पुलिस स्टेशन को मुल्तानी अस्पताल में एक जोरदार आवाज के बारे में जानकारी मिली थी। इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। उन्होंने बताया कि पुलिस को वहां टूटे हुए शीशे मिले हैं, साथ ही बताया कि जानकारी मिलते ही, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और स्टेशन हाउस ऑफिसर तुरंत मौके पर पहुंच गए।
पुलिस बोली- हमें कुछ अहम सुराग मिले
SSP ने बताया कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डिटेक्टिव) के साथ मिलकर उन्होंने मौके का मुआयना भी किया। इस दौरान फोरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद थीं। SSP ने कहा, 'हम हर एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। हमारे पास कुछ अहम सुराग हैं और हम उनकी जांच कर रहे हैं। हम जल्द ही इस मामले में हुई प्रगति के बारे में जानकारी देंगे।'
पुलिस अधिकारी ने लोगों से की महत्वपूर्ण अपील
इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध चीज दिखे, तो वे तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दें। जांच के दौरान अस्पताल के एक CCTV फुटेज में, एक संदिग्ध व्यक्ति अस्पताल के पास खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। SSP ने बताया कि इस मामले में जांच चल रही है। उधर स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि उन्हें काफी दूर से उस धमाके की आवाज सुनाई दी थी।
सांसद ने इसे बताया ग्रेनेड हमला
उधर इस मामले को लेकर गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कलानौर के एक प्राइवेट अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 'धमाके' की खबर बेहद चिंताजनक और गंभीर है, और उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की।
सांसद रंधावा ने कहा, 'अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, यह एक ग्रेनेड हमला था, अगर यह जानकारी सही है, तो यह सिर्फ सुरक्षा में लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि यह लोगों की जिंदगी से जुड़े संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।'
DGP बोले- छह घंटे में पुलिस ने सुलझाया मामला
पंजाब के डीजीपी ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वारदात के छह घंटे के भीतर ही गुरदासपुर पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने मिलकर इस मामले को सुलझा लिया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान तकनीकी और मानवीय खुफिया इनपुट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हमले के लिए जिम्मेदार मुख्य अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि इसमें विदेश में बैठे एक हैंडलर का हाथ है और हमले के पीछे के पूरे नेटवर्क की पहचान करने और उसे खत्म करने के लिए सभी कड़ियों (फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज) की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है, और पंजाब पुलिस आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने और पूरे राज्य में शांति, सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
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लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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