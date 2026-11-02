विशाखापत्तनम की तेल रिफाइनरी में विस्फोट, लगी आग; हताहत की खबर नहीं
विशाखापत्तनम में HPCL की रिफाइनरी में आग लग गई। आग की लपटें ऊपर उठने लगीं और आसपास के इलाकों में गाढ़ा धुआं फैल गया। इससे आसपास के लोगों में डर का माहौल है।
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की रिफाइनरी में सोमवार को एक बड़ा धमाका होने की खबर मिली है। इस धमाके के बाद रिफाइनरी परिसर में आग भड़क उठी, जिससे आसपास के मलकापुरम और नजदीकी इलाकों में रहने वाले लोग घबरा गए। लोग घरों से बाहर निकलकर स्थिति का जायजा लेने लगे।
जानकारी के अनुसार, आग की लपटें काफी ऊंचाई तक उठ रही थीं और घने काले धुएं का गुबार आसमान में फैल गया था। धुएं के कारण आसपास के इलाकों में कुछ समय के लिए नजर भी प्रभावित रही। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। रिफाइनरी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज सुनते ही वे डर गए। कई लोगों ने कहा कि पहले उन्हें लगा कि कोई बड़ा हादसा हो गया है। हालांकि, पुलिस और कंपनी के अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया कि स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नहीं है।
मलकापुरम सर्कल इंस्पेक्टर ई नरसिम्हा राव ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि HPCL के अपने फायर कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और वे अपनी फायर इंजनों और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर राव ने साफ कहा कि अभी तक किसी के मरने या घायल होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि बाहर से अतिरिक्त फायर इंजन या बाहरी मदद भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि HPCL की अंदरूनी फायरफाइटिंग टीम हालात को अच्छी तरह संभाल रही है। कंपनी के सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत तुरंत प्रतिक्रिया दी गई।
अधिकारियों के अनुसार, आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और बचाव कार्य जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस और HPCL दोनों टीमें मौके पर डटी हुई हैं और स्थिति पर नजर रख रही हैं। आगे की जांच में यह पता लगाया जाएगा कि धमाका किस वजह से हुआ।
बता दें कि HPCL की विशाखापत्तनम रिफाइनरी देश की प्रमुख तेल रिफाइनरियों में से एक है। यहां कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। रिफाइनरी में सुरक्षा के सख्त नियम होते हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी तकनीकी खराबी या अन्य कारणों से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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