विशाखापत्तनम की तेल रिफाइनरी में विस्फोट, लगी आग; हताहत की खबर नहीं

विशाखापत्तनम में HPCL की रिफाइनरी में आग लग गई। आग की लपटें ऊपर उठने लगीं और आसपास के इलाकों में गाढ़ा धुआं फैल गया। इससे आसपास के लोगों में डर का माहौल है।

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की रिफाइनरी में सोमवार को एक बड़ा धमाका होने की खबर मिली है। इस धमाके के बाद रिफाइनरी परिसर में आग भड़क उठी, जिससे आसपास के मलकापुरम और नजदीकी इलाकों में रहने वाले लोग घबरा गए। लोग घरों से बाहर निकलकर स्थिति का जायजा लेने लगे।

जानकारी के अनुसार, आग की लपटें काफी ऊंचाई तक उठ रही थीं और घने काले धुएं का गुबार आसमान में फैल गया था। धुएं के कारण आसपास के इलाकों में कुछ समय के लिए नजर भी प्रभावित रही। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। रिफाइनरी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज सुनते ही वे डर गए। कई लोगों ने कहा कि पहले उन्हें लगा कि कोई बड़ा हादसा हो गया है। हालांकि, पुलिस और कंपनी के अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया कि स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नहीं है।

मलकापुरम सर्कल इंस्पेक्टर ई नरसिम्हा राव ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि HPCL के अपने फायर कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और वे अपनी फायर इंजनों और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर राव ने साफ कहा कि अभी तक किसी के मरने या घायल होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि बाहर से अतिरिक्त फायर इंजन या बाहरी मदद भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि HPCL की अंदरूनी फायरफाइटिंग टीम हालात को अच्छी तरह संभाल रही है। कंपनी के सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत तुरंत प्रतिक्रिया दी गई।

अधिकारियों के अनुसार, आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और बचाव कार्य जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस और HPCL दोनों टीमें मौके पर डटी हुई हैं और स्थिति पर नजर रख रही हैं। आगे की जांच में यह पता लगाया जाएगा कि धमाका किस वजह से हुआ।