Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsExplained Why Pakistan trying to rehabilitate ULFA chief Paresh Baruah in Bangladesh
उल्फा चीफ परेश बरुआ को ढाका में बसाने की योजना, भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा पाक

उल्फा चीफ परेश बरुआ को ढाका में बसाने की योजना, भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा पाक

संक्षेप:

पाकिस्तान, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के तहत भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। उल्फा के प्रमुख परेश बरुआ को चीन से लाकर ढाका में बसाने की योजना बनी है, जो भारत के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती प्रस्तुत करती है।

Dec 18, 2025 10:26 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अशांति फैलाने की पुरानी रणनीति को फिर से जीवित करने की कोशिश में जुट गया है। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई (इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस) शेख हसीना के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दौर में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की रणनीति पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को फिर से जिंदा करने की है। इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा-आई) के प्रमुख परेश बरुआ का। पाकिस्तान बरुआ को चीन से लाकर ढाका में बसाने की योजना बना रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद भारत के साथ संबंधों में तनाव बढ़ा है। मामले से परिचित लोगों के मुताबिक, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने बांग्लादेश में मौजूदा अंतरिम व्यवस्था के तहत अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। आरोप है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के फरवरी में प्रस्तावित चुनावों में कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी को परोक्ष समर्थन दे रहा है, ताकि भविष्य में उसके अनुकूल सरकार बन सके।

परेश बरुआ: उल्फा का कट्टर नेता और पाकिस्तान का पुराना साथी

परेश बरुआ को परेश असम के नाम से भी जाना जाता है। वह उल्फा के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 1979 में गठित उल्फा ने असम को भारत से अलग करने के लिए सशस्त्र संघर्ष शुरू किया था। संगठन का विभाजन 2011 में हुआ, जब अरबिंद राजखोवा के नेतृत्व वाला गुट बातचीत के लिए आगे आया, लेकिन बरुआ ने उल्फा-इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) बनाकर संघर्ष जारी रखा।

बरुआ का पाकिस्तान से पुराना रिश्ता है। 1990 के दशक में आईएसआई ने उल्फा कैडरों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी। बरुआ खुद कराची का नियमित दौरा करता था। 2004 के चटगांव हथियार तस्करी कांड में भी उसका नाम सामने आया, जहां 10 ट्रकों में भारी मात्रा में हथियार (27,000 ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, लाखों गोलियां) उल्फा के लिए भारत भेजे जाने थे। इस मामले में बांग्लादेश की अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। शेख हसीना की सरकार ने उग्रवादी समूहों पर सख्ती की और कई उल्फा नेताओं को भारत सौंपा। बरुआ ने बांग्लादेश छोड़कर म्यांमार और फिर चीन के युन्नान प्रांत में शरण ले ली। वर्तमान में वह चीन-म्यांमार सीमा के पास रह रहा है जहां चीन उसे संरक्षण दे रहा है।

ढाका को फिर से ‘सेफ हेवन’ बनाने की कोशिश

बांग्लादेश मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान की कोशिश है कि ढाका में एक ऐसी सरकार सत्ता में आए, जो भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों को फिर से पनाह दे सके। यह वही मॉडल है, जिसे पहले बीएनपी-जमात सरकार के दौरान अपनाया गया था, जब भारत के पूर्वोत्तर में सक्रिय कई उग्रवादी संगठन बांग्लादेश से ऑपरेट करते थे। सूत्रों के अनुसार, इसी रणनीति के तहत ULFA (इंडिपेंडेंट) प्रमुख परेश बरुआ को बांग्लादेश वापस लाने की तैयारी की जा रही है, ताकि वह वहां से भारत के खिलाफ गतिविधियां संचालित कर सके।

चीन कर रहा बरुआ की मदद

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने परेश बरुआ की आवाजाही में मदद की है। उसे म्यांमार-अरुणाचल सीमा के पास स्थित रूइली से चीन के युन्नान प्रांत के शीशुआंगबन्ना दाई क्षेत्र में शिफ्ट किया गया है। दोनों ही इलाके रणनीतिक रूप से संवेदनशील माने जाते हैं और दक्षिण-पूर्व एशिया से जुड़े हुए हैं। अब दावा किया जा रहा है कि अगला कदम उसे चीन से बांग्लादेश भेजने का हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं।

भारत के लिए सुरक्षा चुनौती, एजेंसियां सतर्क

भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस घटनाक्रम पर नजर रख रही हैं। पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने के प्रयासों (जैसे उल्फा के प्रो-टॉक गुट से समझौता) के बावजूद बरुआ गुट अभी भी सक्रिय है। हाल के वर्षों में म्यांमार में उसके कैंपों पर ड्रोन हमले हुए, जिसमें उसके कमांडर मारे गए। चीन और पाकिस्तान का समर्थन मिलने से यह खतरा बढ़ सकता है। इन घटनाक्रमों को लेकर भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। माना जा रहा है कि यदि बांग्लादेश एक बार फिर भारत विरोधी उग्रवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता है, तो इसका सीधा असर पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति पर पड़ेगा।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
India News Bangladesh India Vs Bangladesh अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।