उल्फा चीफ परेश बरुआ को ढाका में बसाने की योजना, भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा पाक

संक्षेप: पाकिस्तान, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के तहत भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। उल्फा के प्रमुख परेश बरुआ को चीन से लाकर ढाका में बसाने की योजना बनी है, जो भारत के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती प्रस्तुत करती है।

पाकिस्तान भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अशांति फैलाने की पुरानी रणनीति को फिर से जीवित करने की कोशिश में जुट गया है। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई (इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस) शेख हसीना के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दौर में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की रणनीति पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को फिर से जिंदा करने की है। इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा-आई) के प्रमुख परेश बरुआ का। पाकिस्तान बरुआ को चीन से लाकर ढाका में बसाने की योजना बना रहा है।

यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद भारत के साथ संबंधों में तनाव बढ़ा है। मामले से परिचित लोगों के मुताबिक, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने बांग्लादेश में मौजूदा अंतरिम व्यवस्था के तहत अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। आरोप है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के फरवरी में प्रस्तावित चुनावों में कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी को परोक्ष समर्थन दे रहा है, ताकि भविष्य में उसके अनुकूल सरकार बन सके।

परेश बरुआ: उल्फा का कट्टर नेता और पाकिस्तान का पुराना साथी परेश बरुआ को परेश असम के नाम से भी जाना जाता है। वह उल्फा के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 1979 में गठित उल्फा ने असम को भारत से अलग करने के लिए सशस्त्र संघर्ष शुरू किया था। संगठन का विभाजन 2011 में हुआ, जब अरबिंद राजखोवा के नेतृत्व वाला गुट बातचीत के लिए आगे आया, लेकिन बरुआ ने उल्फा-इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) बनाकर संघर्ष जारी रखा।

बरुआ का पाकिस्तान से पुराना रिश्ता है। 1990 के दशक में आईएसआई ने उल्फा कैडरों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी। बरुआ खुद कराची का नियमित दौरा करता था। 2004 के चटगांव हथियार तस्करी कांड में भी उसका नाम सामने आया, जहां 10 ट्रकों में भारी मात्रा में हथियार (27,000 ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, लाखों गोलियां) उल्फा के लिए भारत भेजे जाने थे। इस मामले में बांग्लादेश की अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। शेख हसीना की सरकार ने उग्रवादी समूहों पर सख्ती की और कई उल्फा नेताओं को भारत सौंपा। बरुआ ने बांग्लादेश छोड़कर म्यांमार और फिर चीन के युन्नान प्रांत में शरण ले ली। वर्तमान में वह चीन-म्यांमार सीमा के पास रह रहा है जहां चीन उसे संरक्षण दे रहा है।

ढाका को फिर से ‘सेफ हेवन’ बनाने की कोशिश बांग्लादेश मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान की कोशिश है कि ढाका में एक ऐसी सरकार सत्ता में आए, जो भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों को फिर से पनाह दे सके। यह वही मॉडल है, जिसे पहले बीएनपी-जमात सरकार के दौरान अपनाया गया था, जब भारत के पूर्वोत्तर में सक्रिय कई उग्रवादी संगठन बांग्लादेश से ऑपरेट करते थे। सूत्रों के अनुसार, इसी रणनीति के तहत ULFA (इंडिपेंडेंट) प्रमुख परेश बरुआ को बांग्लादेश वापस लाने की तैयारी की जा रही है, ताकि वह वहां से भारत के खिलाफ गतिविधियां संचालित कर सके।

चीन कर रहा बरुआ की मदद इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने परेश बरुआ की आवाजाही में मदद की है। उसे म्यांमार-अरुणाचल सीमा के पास स्थित रूइली से चीन के युन्नान प्रांत के शीशुआंगबन्ना दाई क्षेत्र में शिफ्ट किया गया है। दोनों ही इलाके रणनीतिक रूप से संवेदनशील माने जाते हैं और दक्षिण-पूर्व एशिया से जुड़े हुए हैं। अब दावा किया जा रहा है कि अगला कदम उसे चीन से बांग्लादेश भेजने का हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं।