Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsExplained Why India Central Administrative Tribunal quashes appointment of BrahMos chief
ब्रह्मोस प्रमुख की नियुक्ति रद्द, चयन प्रक्रिया दोबारा कराने का आदेश; क्या वजह?

ब्रह्मोस प्रमुख की नियुक्ति रद्द, चयन प्रक्रिया दोबारा कराने का आदेश; क्या वजह?

संक्षेप:

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस के डायरेक्टर जनरल पद पर डॉक्टर जयतीर्थ आर. जोशी की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। यह निर्णय वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर करता है।

Dec 30, 2025 11:08 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हैदराबाद स्थित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की बेंच ने एक अहम और दूरगामी फैसले में ब्रह्मोस एयरोस्पेस के डायरेक्टर जनरल (DG) पद पर डॉक्टर जयतीर्थ आर. जोशी की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। 29 दिसंबर को सुनाया गया फैसला ब्रह्मोस एयरोस्पेस के शीर्ष नेतृत्व से जुड़ा हुआ है। बता दें कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है और यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल- ब्रह्मोस के निर्माण के लिए जाना जाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वरिष्ठ वैज्ञानिक की याचिका पर CAT का हस्तक्षेप

WION की रिपोर्ट के मुताबिक, यह याचिका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉ. एस. शिवसुब्रमण्यम नांबी नायडू द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि वरिष्ठता, अनुभव और पदानुक्रम के बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि उनसे जूनियर अधिकारी को DG ब्रह्मोस नियुक्त कर दिया गया।

CAT ने अपने आदेश में 25 नवंबर 2024 के उस कार्यालय आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत डॉ. जयतीर्थ आर. जोशी को 1 दिसंबर 2024 से DG (BrahMos) नियुक्त किया गया था। ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर DG ब्रह्मोस की चयन प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाए।

ट्रिब्यूनल की बेंच और सुनवाई का विवरण

इस मामले की सुनवाई CAT की दो-सदस्यीय पीठ कर रही थी जिसमें डॉ लता बसवराज पटने (सदस्य न्यायिक) और वरुण सिंधु कुल कौमुदी (सदस्य प्रशासनिक) शामिल ते। पीठ ने 6 नवंबर 2025 को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे 29 दिसंबर 2025 को सुनाया गया।

वरिष्ठता और पद स्तर बना विवाद का केंद्र

डॉ. नायडू को 7 अक्टूबर 2024 को वैज्ञानिकों के सर्वोच्च ग्रेड डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट (पे लेवल-16) में पदोन्नत किया गया था। वहीं, डॉ. जयतीर्थ आर. जोशी नियुक्ति के समय आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट (पे लेवल-15) के पद पर थे।

याचिकाकर्ता का दावा था कि वह पे लेवल-15 में डॉ. जोशी से छह वर्ष सीनियर हैं और चयन पैनल में भी शीर्ष पर थे। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि डॉ. नायडू ने लेवल-15 के पदों पर डॉ. जोशी की तुलना में काफी पहले सेवा दी थी, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

DRDO का पक्ष और ट्रिब्यूनल की टिप्पणी

DRDO ने नियुक्ति का बचाव करते हुए कहा कि DRDS नियम, 2023 के तहत DRDO चेयरमैन को ‘हेड ऑफ सर्विस’ के रूप में यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी महत्वपूर्ण रणनीतिक पद के लिए सबसे उपयुक्त वरिष्ठ वैज्ञानिक की तैनाती कर सकता है। DRDO ने यह भी दलील दी कि DG (BrahMos) का पद ट्रांसफर पोस्टिंग है और इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं जुड़ा है, इसलिए वरिष्ठता ही एकमात्र आधार नहीं हो सकता।

हालांकि, CAT ने माना कि भारत की प्रमुख मिसाइल परियोजना से जुड़े ऐसे उच्च-स्तरीय पद के लिए मेरिट-कम-सीनियरिटी के स्थापित सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है, जिन्हें इस मामले में दरकिनार किया गया।

डॉ. जोशी की दलीलें भी नहीं आईं काम

डॉ. जयतीर्थ आर. जोशी की ओर से पेश वकील ने उनके 27 वर्षों के DRDO अनुभव, अंतरराष्ट्रीय संयुक्त परियोजनाओं में नेतृत्व और 2022 से प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में भूमिका को रेखांकित किया। इसके मुकाबले डॉ. नायडू 2023 में ही लैब डायरेक्टर बने थे। लेकिन ट्रिब्यूनल ने माना कि इन तर्कों के बावजूद वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड की अनदेखी को सही नहीं ठहराया जा सकता।

सीधे नियुक्ति से इनकार, लेकिन प्रक्रिया पर रोक

डॉ. नायडू की ओर से अधिवक्ता ए श्रीनिवास रोहित ने न केवल डॉ. जोशी की नियुक्ति को रद्द करने बल्कि अपने मुवक्किल की सीधी नियुक्ति की भी मांग की थी। हालांकि, CAT ने सीधे डॉ. नायडू को DG नियुक्त करने के बजाय केवल डॉ. जोशी की नियुक्ति रद्द की और पूरी चयन प्रक्रिया को दोबारा करने के आदेश दिए।

रणनीतिक महत्व का पद, दूरगामी असर

CAT का यह फैसला न केवल ब्रह्मोस एयरोस्पेस जैसे रणनीतिक संस्थान के नेतृत्व को प्रभावित करेगा, बल्कि DRDO और अन्य वैज्ञानिक संगठनों में शीर्ष पदों पर नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और मानकों पर भी गहरा असर डाल सकता है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि चार सप्ताह की समयसीमा में नए सिरे से चयन प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है और DG ब्रह्मोस के रूप में अगला नाम किसका होता है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
CAT DRDO
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।