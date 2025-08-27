इस समय भारत और चीन को क्यों है एक-दूसरे की जरूरत? ट्रंप की दगाबाजी ने किया मजबूर

हाल के कदम सकारात्मक हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और चीन के बीच पूर्ण सुलह की राह आसान नहीं होगी। गलवान की यादें और अनसुलझे सीमा विवाद अभी भी दोनों पक्षों के बीच अविश्वास का कारण बने हुए हैं।

विश्व के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत और चीन एक जटिल और ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता साझा करते हैं। 1960 के दशक में हुए सीमा युद्ध और 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ने इन संबंधों को गहरी चोट पहुंचाई थी। इसके बावजूद, हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध ने दोनों देशों को अपने रिश्तों को सुधारने के लिए प्रेरित किया है। अब इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात साल बाद पहली बार 31 अगस्त को चीन की यात्रा पर जा रहे हैं।

भारत-चीन संबंधों का इतिहास भारत और चीन के बीच संबंध 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं। 1950 के दशक में दोनों देशों ने एशियाई एकजुटता के आधार पर दोस्ती की शुरुआत की थी, लेकिन 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने से दोनों देशों के बीच पहली बार साझा सीमा बनी, जिसने तनाव को जन्म दिया। 1959 में भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देने के बाद संबंधों में पहली बड़ी दरार आई। 1962 में हिमालयी सीमा पर हुए युद्ध में चीन की निर्णायक जीत ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया। इस युद्ध में भारत के अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों पर विवाद अनसुलझे रह गए।

शीत युद्ध के दौरान भारत का सोवियत संघ के साथ निकटता और चीन का उससे प्रतिद्वंद्विता ने तनाव को बनाए रखा। हालांकि, शीत युद्ध के बाद दोनों देशों ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए। फिर भी, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल और भारत के पड़ोस में उसकी बढ़ती हस्तक्षेप ने नई दिल्ली में संदेह पैदा किया। 2017 में डोकलाम में सीमा विवाद और 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प ने संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया। इस झड़प के बाद भारत ने चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा निलंबित कर दिए, हुआवेई जैसे चीनी टेलीकॉम उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया, और टिकटॉक सहित कई चीनी ऐप्स को ब्लॉक कर दिया।

आर्थिक निर्भरता और सहयोग तनाव के बावजूद, भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंध मजबूत बने हुए हैं। 2024 में दोनों देशों के बीच 127 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें से 109 अरब डॉलर चीन से भारत को निर्यात था। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और रेयर अर्थ खनिजों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की जरूरतों को पूरा करता है। भारत ने 2024 में चीन से 48 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उपकरण आयात किए, जो स्मार्टफोन से लेकर टेलीकॉम नेटवर्क तक के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपनी सक्रिय दवा सामग्री (API) के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर है।

भारत की इलेक्ट्रिक वाहन (EV), नवीकरणीय ऊर्जा और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में महत्वाकांक्षी योजनाएं भी चीन से दुर्लभ अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति पर निर्भर हैं। हाल ही में चीन द्वारा इन निर्यातों पर लगाए गए प्रतिबंधों ने भारत के ऑटो सेक्टर को प्रभावित किया था। इसके अलावा, भारत को अपनी स्वच्छ ऊर्जा और बैटरी प्रौद्योगिकी में प्रगति के लिए चीनी विशेषज्ञता और तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है। भारतीय उद्योगपति जैसे गौतम अडानी और सज्जन जिंदल ने चीनी कंपनियों जैसे CATL और चेरी ऑटोमोबाइल के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाशी हैं।

दूसरी ओर, चीन के लिए भारत का बढ़ता मध्यम वर्ग एक आकर्षक उपभोक्ता बाजार है। 2024 में भारत में 156 मिलियन स्मार्टफोन बिके, जिसमें श्याओमी, वीवो और ओप्पो जैसे चीनी ब्रांडों का दबदबा रहा। भारत का ऑटो बाजार, जहां 4.3 मिलियन यात्री वाहन बिके, भी चीनी कंपनियों जैसे BYD के लिए आकर्षक है। इसके अलावा, अलीबाबा और टेनसेंट जैसे चीनी टेक दिग्गजों ने पेटीएम, जोमैटो और ओला इलेक्ट्रिक जैसे भारतीय स्टार्टअप्स में अरबों डॉलर का निवेश किया है।

ट्रंप का व्यापार युद्ध और संबंधों में सुधार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध ने भारत और चीन को एक साझा चुनौती का सामना करने के लिए मजबूर किया है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए, मुख्य रूप से भारत के रूसी तेल खरीद के कारण। इन टैरिफ्स ने भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा किया है, जिसने भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने और चीन के साथ संबंधों को सुधारने के लिए प्रेरित किया है।

पिछले एक साल में दोनों देशों ने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जुलाई 2025 में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 2020 के बाद पहली बार बीजिंग का दौरा किया। अगस्त में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने नई दिल्ली का दौरा किया, जो तीन साल में उनकी पहली यात्रा थी। दोनों पक्षों ने सहयोग की भावना को बढ़ावा देने की बात कही। इसके अलावा, चीन ने भारत को यूरिया निर्यात पर प्रतिबंधों को ढीला किया, भारत ने चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा बहाल किए, और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने की तैयारी चल रही है।

31 अगस्त को तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की उम्मीद है। यह यात्रा 2018 के बाद मोदी की पहली चीन यात्रा होगी और इसे दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

क्या संबंध पूरी तरह सामान्य हो पाएंगे? हालांकि हाल के कदम सकारात्मक हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और चीन के बीच पूर्ण सुलह की राह आसान नहीं होगी। 2020 की गलवान झड़प की यादें और अनसुलझे सीमा विवाद, खासकर अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर, अभी भी दोनों पक्षों के बीच अविश्वास का कारण बने हुए हैं। भारत के लिए, चीन पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है, क्योंकि सप्लाई चैन में व्यवधान और निर्यात प्रतिबंधों ने पहले भी भारत को प्रभावित किया है।

चीन के लिए, भारत के साथ बहुत अधिक तकनीकी विशेषज्ञता साझा करने का जोखिम यह है कि भारत भविष्य में हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में उसका प्रत्यक्ष प्रतिद्वंद्वी बन सकता है। इसके अलावा, चीन का पाकिस्तान के साथ गहरा रणनीतिक संबंध और उसकी बेल्ट एंड रोड पहल भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

मोदी की आगामी चीन यात्रा और SCO शिखर सम्मेलन दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह न केवल सीमा तनाव को कम करने, बल्कि व्यापार, जलवायु सहयोग और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने का मौका प्रदान करता है। हालांकि, दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए, यह देखना बाकी है कि यह नजदीकी कितनी टिकाऊ होगी।