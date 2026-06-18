एवरेस्ट की वो गुफा, जहां लाशें बनती हैं 'रास्ता'! दफन हैं कई भारतीय, क्यों नहीं आ पाते वापस?

माउंट एवरेस्ट के डेथ जोन से 30 साल बाद भारतीय पर्वतारोही का शव ला रही ITBP। जानिए क्यों इस पहाड़ पर दशकों से दफन हैं सैकड़ों लाशें और क्या है इस किलर पहाड़ी का खौफनाक इतिहास। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

बर्फ की सफेद चादरों में लिपटे पहाड़ जितने खूबसूरत नजर आते हैं, उनका सच उतना ही खौफनाक भी है। माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया की कई ऊंची चोटियों पर दशकों से सैकड़ों पर्वतारोहियों के शव दबे हुए हैं। हाल ही में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने एक ऐतिहासिक और बेहद जोखिम भरा कदम उठाया है। 30 साल पहले एवरेस्ट के 'डेथ जोन' में जान गंवाने वाले भारतीय पर्वतारोही का शव वापस लाने के लिए 6 एलीट शेरपाओं की एक विशेष टीम तैयार की गई है।

यह मिशन न केवल भारत के लिए भावुक करने वाला है, बल्कि पर्वतारोहण के इतिहास में अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर पहाड़ों पर शव दशकों तक क्यों पड़े रहते हैं और एवरेस्ट के अलावा दुनिया के अन्य 'कातिल' पहाड़ कौन से हैं।

30 साल बाद ITBP का मिशन: एक ऐतिहासिक वापसी साल 1996 में माउंट एवरेस्ट पर आया बर्फीला तूफान पर्वतारोहण के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में गिना जाता है। इस तूफान में ITBP के तीन जांबाज भारतीय पर्वतारोही- सूबेदार त्सेवांग समनला, लांस नायक दोर्जे मोरुप और हेड कांस्टेबल त्सेवांग पालजोर शहीद हो गए थे। इनमें से त्सेवांग पालजोर का शव एवरेस्ट के उत्तरी मार्ग पर करीब 8,500 मीटर की ऊंचाई पर एक गुफा के पास पड़ा रहा, जिसे दुनिया भर के पर्वतारोही 'ग्रीन बूट्स' (उनके हरे रंग के जूतों के कारण) के नाम से एक लैंडमार्क के रूप में जानते रहे।

अब तीन दशक बाद, ITBP ने इस शव को ससम्मान वापस लाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए एक खास टेंडर जारी किया गया है और 6 सबसे अनुभवी (एलीट) शेरपाओं की टीम बनाई गई है, जो 'डेथ जोन' में जाकर इस असंभव से लगने वाले काम को अंजाम देगी।

क्या है 'डेथ जोन' और क्यों वहां से शव लाना है लगभग नामुमकिन? समुद्र तल से 8,000 मीटर (करीब 26,247 फीट) से ऊपर के हिस्से को पर्वतारोहण की भाषा में 'डेथ जोन' कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर करीब 200 से अधिक शव आज भी मौजूद हैं। इसके पीछे कई भौगोलिक और वैज्ञानिक कारण हैं।

इस ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल के मुकाबले केवल एक-तिहाई रह जाता है। यहां इंसान का शरीर धीरे-धीरे मरने लगता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है।

अत्यधिक ठंड के कारण शव पूरी तरह से बर्फ में जमकर पत्थर जैसा हो जाता है। एक सामान्य इंसान का शव जमने के बाद और बर्फ से लदने पर 150 किलोग्राम से अधिक भारी हो सकता है।

इतनी ऊंचाई पर एक शव को नीचे लाने के लिए कम से कम 6 से 8 शेरपाओं की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया में शेरपाओं को भी अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि वहां खुद को संभालना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है।

कई शव गहरी खाइयों या बर्फ की दरारों (क्रेवास) में गिर जाते हैं। वहां तेज बर्फीली हवाएं (जेट स्ट्रीम) चलती हैं और रास्ता इतना संकरा होता है कि स्ट्रेचर या स्लेज ले जाना असंभव होता है।

हवा के कम दबाव के कारण 6,000 मीटर से ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकते या लैंड नहीं कर सकते। इसलिए सारा काम शारीरिक बल पर निर्भर करता है।

एवरेस्ट पर कब से चढ़ाई शुरू हुई और कितने शव पड़े हैं? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का इतिहास एक सदी से भी पुराना है और इसके साथ कई त्रासदियां जुड़ी हुई हैं। एवरेस्ट की चोटी को फतह करने का जुनून 20वीं सदी की शुरुआत में ही देखने को मिलने लगा था। एवरेस्ट पर चढ़ने का पहला आधिकारिक टोही अभियान 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों द्वारा किया गया था।

1922 के अभियान में पहली बार एवरेस्ट पर मौतें दर्ज की गईं, जब एक हिमस्खलन में 7 शेरपाओं की जान चली गई। 1924 में जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू इरविन का अभियान भी इतिहास में दर्ज है, जो चोटी के बेहद करीब पहुंचकर हमेशा के लिए गायब हो गए थे।

दशकों की नाकामियों और जानलेवा हादसों के बाद, आखिरकार 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेनजिंग नोर्गे शेरपा ने पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक कदम रखकर इतिहास रच दिया।

200 से ज्यादा शव आज भी एवरेस्ट पर पड़े हिमालयन डेटाबेस और पर्वतारोहण रिकॉर्ड्स के हालिया आंकड़ों के अनुसार 1920 के दशक से लेकर अब तक माउंट एवरेस्ट पर 340 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इन मौतों में से 200 से ज्यादा शव आज भी एवरेस्ट के अलग-अलग रास्तों और खाइयों में जमे हुए पड़े हैं। इनमें से ज्यादातर शव 8,000 मीटर से ऊपर उसी 'डेथ जोन' में मौजूद हैं। इतनी ऊंचाई पर रेस्क्यू मिशन चलाना न केवल आर्थिक रूप से बेहद महंगा है, बल्कि रेस्क्यू करने वाले शेरपाओं के लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है। अत्यधिक ठंड से जमने के बाद एक इंसानी शरीर का वजन बर्फ के साथ 150 किलो से भी ज्यादा हो जाता है, जिसे ऑक्सीजन की भारी कमी और खड़ी चढ़ाई के बीच नीचे लाना लगभग असंभव होता है।