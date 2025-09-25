Experts split on One Nation One Election Arvind Panagariya backs, Montek Singh Ahluwalia questions economic benefits 'एक देश, एक चुनाव' पर दो फाड़ एक्सपर्ट, JPC मीटिंग में अर्थशास्त्रियों ने उठाए लाभ पर कैसे-कैसे सवाल, India News in Hindi - Hindustan
ONOE पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि देशभर में एक साथ चुनाव से जीडीपी में 1.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे देश को करीब सात लाख करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 09:00 AM
'एक देश, एक चुनाव' विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति समाज के कई समूहों, बुद्धिजीवियों और विषय विशेषज्ञों से इस विषय पर चर्चा कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को देश के कुछ मशहूर अर्थशास्त्रियों ने जेपीसी की बैठक में अपनी राय रखी लेकिन वे सभी बंटे नजर आए। जेपीसी की इस बैठक में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे विशेषज्ञ शामिल हुए।

अरविंद पनगढ़िया ने जहां संयुक्त संसदीय समिति के सामने देश भर में एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया, वहीं योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया आम और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के आर्थिक लाभों से सहमत नहीं दिखे बल्कि वह इस मुद्दे पर तर्कों से नाखुश थे।

ONOE के पक्ष में पनगढ़िया, अहलूवालिया की क्या राय

पनगढ़िया ने कहा कि बार-बार चुनाव होने से नीतिगत फैसले अटकते हैं और सुधारों का समय घट जाता है, जबकि एक साथ चुनाव से सरकारों को लंबा और स्थिर नीति-निर्माण का अवसर मिलेगा। हालांकि, मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने सुझाव दिया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग कराए जाएं ताकि राष्ट्रीय मुद्दों का असर स्थानीय चुनावों पर न पड़े। उन्होंने माना कि बार-बार लागू होने वाली आचार संहिता से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं और इसके प्रावधानों की समीक्षा की जानी चाहिए।

सुरजीत भल्ला की क्या राय?

सूत्रों के हवाले से ET की रिपोर्ट में कहा गया है कि बैठक में अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक शक्ति के रूप में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" अवधारणा का समर्थन किया, लेकिन प्रस्ताव दिया कि सभी राज्य विधानसभा चुनाव लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के आसपास एक साथ कराए जाएँ, ताकि बार-बार चुनावों से छुटकारा मिल सके और राजनीतिक दलों पर जवाबदेही और नियंत्रण सुनिश्चित हो सके।

राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित का मुद्दा

वहीं, भाजपा सांसद और ‘एक देश, एक चुनाव' पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि अगर देश में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो ‘विकसित भारत 2047 का सपना तय समय से पहले पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा, यह कोई राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है और समिति के सभी सदस्य सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस पर काम कर रहे हैं।

जीडीपी में 1.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है

जेपीसी की बैठक से पहले चौधरी ने बताया कि समिति अर्थशास्त्रियों से परामर्श कर रही है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति रिपोर्ट का भी अध्ययन करेगी। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव से जीडीपी में 1.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे देश को करीब सात लाख करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावों के दौरान लागू आचार संहिता से पूरा प्रशासन चुनाव मोड में चला जाता है, जिससे आम जनता के मुद्दों और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को नुकसान होता है।

कानूनविदों से भी JPC कर चुकी चर्चा

भाजपा सांसद चौधरी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति विधेयक पर अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए न्यायविदों और कानूनी विशेषज्ञों से पहले ही बातचीत कर चुकी है। समिति ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशों जस्टिस (सेवानिवृत्त) जे एस खेहर और जस्टिस (सेवानिवृत्त) डी वाई चंद्रचूड़ से जुलाई में ही चर्चा की थी। उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी समिति के सदस्यों के साथ बातचीत की थी।

