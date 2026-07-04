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E20 पेट्रोल से खराब हो रही आपकी कार? तीन कंपनियों के एक्सपर्ट्स ने बताई सच्चाई

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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देश में E20 फ्यूल को लेकर उठ रहे विवादों को ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स ने खारिज किया है। देश के ऑटो सेक्टर एक्सपर्स्ट्स ने बताया कि E20 पेट्रोल को कोई रातोंरात लागू नहीं किया गया है। इसके पीछे रिसर्च की गई है। इससे इंजन या गाड़ी को कोई खतरा नहीं है।

E20 पेट्रोल से खराब हो रही आपकी कार? तीन कंपनियों के एक्सपर्ट्स ने बताई सच्चाई

देश भर में इस समय E20 पेट्रोल को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कई मामले ऐसे समाने आए हैं, जिसमें लोगों ने दावा किया है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल इस्तेमाल करने की वजह से उनकी गाड़ी का माइलेज खराब हुआ है और उनके इंजन पर भी इसका असर पड़ा है। इन दावों को लेकर शनिवार को देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर एक्सपर्ट्स ने शनिवार को अपनी राय रखी। उन्होंने इथेनॉल मिक्स पेट्रोल (E20) से जुड़ी सारी चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि यह कोई एक दिन में लिया हुआ फैसला नहीं है। इसके पीछे कई सालों तक रिसर्च की गई है। E20 ईंधन न केवल सुरक्षित है, बल्कि यह भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने के लिए भी कारगर है।

नई दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पूर्व चैयरमैन वर्तिका शुक्ला ने इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, "कोई भी फैसला रातोंरात नहीं लिया गया है। यह पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर लागू की गई नीति है। भारत में इसकी शुरुआत काफी पहले से हो गई थी। वर्ष 2013-14 में पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण केवल 1.5 फीसदी था, जो दिसंबर 2025 में बढ़कर 20 फीसदी हो गया है। हम पहले देश नहीं हैं, जो इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। इसका उपयोग अमेरिका, ब्राजील, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में पहले से किया जा रहा है।"

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गाड़ियों में आ रही परेशानी के दावों को लेकर शुक्ला ने कहा कि इस पेट्रोल को लेकर की गई रिसर्च में सभी कंपनियों को शामिल किया गया था। हमारी जांच में, इथेनॉल लागू करने की प्रक्रिया में E20 पेट्रोल से जुड़ी कोई गलत जानकारी सामने नहीं आई है।

टोयोटा, मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प ने जताई सहमति

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद थे। हीरो मोटोकॉर्प के चीफ बिजनेस ऑफिसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि कंपनी के पास हाल ही में पूरे किए गए करोड़ों सर्विस रिकॉर्ड मौजूद हैं, अभी तक हमें E20 पेट्रोल से किसी भी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। दूसरी तरफ मारुति सजुकी और टोयोटा के अधिकारियों ने भी इस तरह की बात कही। सुजुकी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने E10 पेट्रोल के लिए डिजाइन किए गए वाहनों पर भी E20 पेट्रोल का परीक्षण किया है। अभी तक इससे कोई परेशानी सामने नहीं आई है।

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2023 से पुराने वाहनों में आ रहे परेशानी के दावों पर बात करते हुए मारुति सुजुकि के अधिकारी राहुल भारती ने कहा कि कंपनी ने इंजनियरिंग डिजाइन में काफी मार्जिन रखा था। उन्होंने 2023 में बने वाहनों में भी घिसावट और जंग पर जानकारी निकाली थी। अभी तक इस तरह की कोई समस्या रिकॉर्ड में नहीं आई है।

क्या है पूरा विवाद?

हाल ही में देश में लगातार E20 पेट्रोल को लेकर विवाद देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया है कि E20 पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ियों के माइलेज में कमी आई है। इस फेहरिस्त में जनसुराज पार्टी के मनीष कश्यप और पत्रकार रवीश कुमार भी शामिल थे। कश्यप ने दावा किया कि उनकी टोयाटा गाड़ी में E20 ईंधन की वजह से खराबी आ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब टोयाटा अधिकारियों से इस बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने बताया कि इस तरह की गड़बड़ी इथेनॉल पेट्रोल की वजह से नहीं बल्कि खराब पेट्रोल की वजह से आती है।

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गौरतलब है कि हाल ही में खबर आई है कि भूटान ने भी भारत से E20 पेट्रोल खरीदने से इनकार कर दिया है। भूटान सरकार की अनुरोध किया गया है कि उनके पास E20 पेट्रोल के भंडारण की व्यवस्था नहीं है। इसलिए भारतीय तेल कंपनियां केवल शुद्ध पेट्रोल ही उपलब्ध करवाएं। भूटानी मीडिया के मुताबिक, स्थानीय सरकार E20 ईंधन को लेकर उठ रहे विवाद की वजह से भी परेशानी में हैं। क्योंकि भूटान जैसी पर्वतीय जगह पर गाड़ी को पूरे माइलेज की जरूरत होती है। अगर पेट्रोल की वजह से ऐसी परेशानी आती है, तो मुश्किलें बढ़ जाएंगीं।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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