'कल्याण बनर्जी को सदन से कीजिए आउट', TMC बागी गुट की नेता की LS स्पीकर से क्यों ऐसी गुहार?
बागी TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिकायती चिट्ठी सौंपी है। इसमें उन्होंने सांसद कल्याण बनर्जी को लोकसभा से निष्कासित करने की मांग की है।
पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की लोकसभा में बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तीदार ने सदन के अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कल्याण बनर्जी को निष्कासित करने की मांग की है। दस्तीदार ने आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने बार-बार मौखिक दुर्व्यवहार किया, महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां कीं और संसद परिसर में अनुचित आचरण किया। दस्तीदार ने कल्याण बनर्जी को निष्कासित करने की मांग वाला यह पत्र 28 मई को श्रीरामपुर के सांसद बनर्जी के खिलाफ की गई शिकायत के बाद लिखा है।
यह पत्र पार्टी में जारी उथल-पुथल के बीच लिखा गया है। कल्याण बनर्जी ने बागी सांसदों की आलोचना करते हुए उन्हें चुनौती दी थी कि यदि उनमें हिम्मत है तो वे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ें। लोकसभा अध्यक्ष से हस्तक्षेप के अनुरोध वाले पत्र में दस्तीदार ने लिखा है, “कई अवसरों पर कल्याण बनर्जी ने सदन की बैठकों और कार्यवाही के दौरान मेरे तथा अन्य महिला सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक, अपमानजनक और अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया है। ऐसा आचरण किसी सांसद को शोभा नहीं देता।”
दस्तीदार के क्या-क्या आरोप?
दस्तीदार ने आरोप लगाया कि यह "आपत्तिजनक आचरण" कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि कई बार ऐसा किया गया है।" दस्तीदार ने बनर्जी पर उनके खिलाफ व्यक्तिगत हमले करने, डराने-धमकाने और महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया। 10 जून को लिखे पत्र में पश्चिम बंगाल की बारासात सीट से सांसद दस्तीदार ने कहा, “ऐसा व्यवहार राजनीतिक मतभेद या संसदीय चर्चा की सीमाओं से आगे बढ़कर व्यक्तिगत दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के दायरे में आता है। इस आचरण से न केवल मुझे व्यक्तिगत पीड़ा हुई है, बल्कि ऐसा माहौल भी बना है जो महिलाओं की संसदीय कार्यवाही में स्वतंत्र भागीदारी को हतोत्साहित करता है।”
20 बागी सांसदों का कर रहीं नेतृत्व
दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष से कल्याण बनर्जी द्वारा किए गए "बार-बार के मौखिक दुर्व्यवहार और अनुचित आचरण" का संज्ञान लेने का आग्रह किया और सदन द्वारा उचित समझे जाने वाले दंडात्मक या अनुशासनात्मक कदम उठाने की अपील की, जिसमें निष्कासन भी शामिल है। रविवार को दस्तीदार ने लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के एक समूह का नेतृत्व किया और सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने इस गुट के नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय की घोषणा भी की। बिरला से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दस्तीदार ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को सौंपे गए पत्र पर 20 तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।