India TV Exit Polls Live: असम में बीजेपी की सरकार, एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें?
India TV Exit Polls Live: पश्चिम बंगाल में वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल्स का सिलसिला शुरू हो गया है। इंडिया टीवी भी अपने सर्वे के मुताबिक जीत और हार का अनुमान पेश कर रहा है। आइए जानते हैं कि इंडिया टीवी का एग्जिट पोल क्या कहता है।
India TV Exit Polls Live: पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल्स का सिलसिला शुरू हो गया है। अलग-अलग टीवी चैनल और एजेंसियां अपने-अपने सर्वे के हिसाब से चुनाव परिणाम को लेकर अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। इंडिया टीवी के सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि असम में एनडीए की बहुमत के साथ सरकार बन रही है।
असम में किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं?
बीजेपी+- 85-95
कांग्रेस +- 25-32
अन्य- 6-12
वोट शेयर की बात करें के एनडीए को 45.2 फीसदी और कांग्रेस गठबंधन को 39 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है।
क्या होता है एग्जिट पोल
चुनाव के तुरंत बाद एजेंसियां सरवे करवाती हैं। इस सर्वे में मतदाताओं से सवाल किए जाते हैं। मतदाताओं से मिलने वाले उत्तर के हिसाब से ही संभावित परिणाम का अनुमान लगाया जाता है। बता दें कि बिहार के एग्जिट पोल के दौरान इंडिया टीवी ने एनडीए के खाते में 147 से 167 सीटें जाने का अनुमान लगाया था। वहीं महागठबंधन को 70 से 90 सीटें दी गई थीं। वहीं बिहार के चुनाव परिणाम में एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली। विपक्षी गठबंधन 35 सीटों के ही दायरे में सिमट गया था।
किस राज्य में क्या है बहुमत का आंकड़ा
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए चुनाव करवाया गया है और यहां बहुमत का आंकड़ा 148 है। असम में कुल विधानसभा की 126 सीटें हैं और यहां बहुमत का आंकड़ा 64 है। केरल की 140 वाली विधानसभा चुनाव के लिए 71 सीटें बहुमत का जादुई आंकड़ा हैं। पुदुच्चेरी में 30 ही सीटें हैं और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 15 होगा। तमिलनाडु में कुल 234 सीटें हैं जहां बहुमत का आंकड़ा 118 है।
इस बार लोगों की नजर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर ज्यादा है। यहां तीन बार से टीएमसी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी ने ममता बनर्जी का किला भेदने के लिए जोर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब देखना है कि बीजेपी कितनी कामयाब होती है। बात करें तमिलनाडु की तो एमके स्टालिन की डीएमके के अगुआई वाले गठबंधन और एएईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। केरल में मुकाबला एलडीएफ (लेफ्ट और पिनारायी विजयन)और यूडीएफ (कांग्रेस गठबंधन) के साथ है। असम में मुकाबला बीजेपी के अगुआई वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुआई वाले गठबंधन में है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें