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Exit Poll: बड़े राज्यों की लड़ाई के बीच पुडुचेरी का क्या हाल? NDA की सत्ता वापसी या विपक्ष की जय

Apr 29, 2026 08:46 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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पुडुचेरी में एक बार फिर से एनडीए सत्ता हासिल करती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक प्रदेश में एनआर कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर सत्ता पर बैठी भाजपा एक बार फिर से राज्य में अपना विजय तिलक करवा रही है।

Exit Poll: बड़े राज्यों की लड़ाई के बीच पुडुचेरी का क्या हाल? NDA की सत्ता वापसी या विपक्ष की जय

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग पूरी होने के बाद अब पांचों राज्यों के एग्जिट पोल जारी किए जा रहे हैं। इन पांचों राज्यों में सबसे ज्यादा केंद्र में पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव है। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल की भी चर्चा तेज है। लेकिन इन बड़े राज्यों की लड़ाई में पुडुचेरी भी शामिल है, जिसमें सत्ताधारी एनडीए दोबारा अपनी सत्ता हासिल करते हुए दिख रही है। तमाम एग्जिट पोल्स एक बार फिर से भाजपा के गठबंधन के माथे पर विजयी तिलक लगा रहे हैं।

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा में 30 सदस्य हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए की सहयोगी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस 10 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी। इसके बाद इसने भाजपा के साथ मिलकर सत्ता हासिल की थी। एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी थट्टांचावडी मुख्यमंत्री बने थे। इस बार भी एग्जिट पोल लगभग यही स्थिति बनाते दिख रहे हैं। पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को राज्य में 15 से 19 सीटें मिलने की उम्मीद है, जिसमें एनआर कांग्रेस को 10 से 12 सीटें, और भाजपा को 5 से 6 सीटें मिलने की संभावना है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में सत्ता में बैठी डीएमके के इस बार भी पुडुचेरी में विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। डीएमके को 6 से 8 सीटें और इसके अलावा कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ रही अभिनेता विजय की पार्टी को 0 से 1 सीट मिल सकती है।

एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक, पुडुचेरी में एनडीए को 16 से 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा इस पोल में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी को 2 से 4 सीटों पर विजयी दिखाया है।

गौरतलब है कि पुडुचेरी में वर्तमान में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए की सरकार है। हालांकि, भाजपा यहां पर जूनियर पार्टनर की भूमिका में है। क्षेत्रीय पार्टी एनआर कांग्रेस पुडुचेरी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले विधानसभा की तुलना में इस बार मतदान का प्रतिशत अधिक रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार यहां पर 89.87 फीसदी मतदान हुआ है, जो कि 1964 के बाद सबसे ज्यादा है। एग्जिट पोल ने प्रदेश में एनडीए की सरकार बनवा दी है। अब असली आंकड़े 4 मई को सामने आ जाएंगे।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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