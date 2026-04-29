Exit Poll 2026 Live: थोड़ी देर में 5 राज्यों के एग्जिट पोल... असम-बंगाल से तमिलनाडु तक किसकी सरकार?

29 Apr 2026, 05:05:46 PM IST
Exit Poll 2026 Live: कहां कितनी सीटों पर वोटिंग
Exit Poll 2026 Live: अब जानते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटों पर वोटिंग हुई है...
29 Apr 2026, 05:01:36 PM IST
- पश्चिम बंगाल: प्रदेश की 294 सीटों पर मतदान
- तमिलनाडु: 234 सीटों पर एक साथ वोटिंग
- असम: 126 सीटों पर मतदान हुआ
- केरल: प्रदेश की 140 सीटों पर डाले गए वोट
- पुडुचेरी: 30 सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी
Exit Poll 2026 Live: सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए
Exit Poll 2026 Live: थोड़ी देर बाद विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल नतीजे जारी होने वाले हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि किस राज्य में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की जरूरत पड़ेगी
29 Apr 2026, 04:53:30 PM IST
- पश्चिम बंगाल: 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए 148 सीटें आवश्यक हैं
- असम: 126 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 64 सीटें चाहिए
- तमिलनाडु: 234 सीटों की सदन में बहुमत के लिए 118 सीटें जरूरी हैं
- केरल: 140 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 71 सीटें है
Exit Poll 2026 Live: टुडे चाणक्य ने एक्स पर जारी किया राज्य विश्लेषण का शेड्यूल
29 Apr 2026, 04:40:01 PM IST
Exit Poll 2026 Live: कब जारी होंगे एग्जिट पोल?
Exit Poll 2026 Live: चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक, सभी राज्यों में मतदान पूरा होने के बाद ही एग्जिट पोल जारी किए जा सकते हैं। आज 29 अप्रैल की शाम से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल के एग्जिट पोल टीवी चैनलों और न्यूज वेबसाइट्स पर आने शुरू हो जाएंगे। बंगाल में आखिरी चरण की वोटिंग समाप्त होते ही कुछ घंटों के अंदर ये अनुमान सामने आएंगे।
29 Apr 2026, 04:40:01 PM IST
Exit Poll 2026 Live: पश्चिम बंगाल में TMC-BJP का सीधा मुकाबला
Exit Poll 2026 Live: पश्चिम बंगाल में मुख्य लड़ाई सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और विपक्षी भाजपा ( BJP ) के बीच है। राज्य की 142 सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। कोलकाता और हावड़ा समेत कई महत्वपूर्ण इलाकों में नतीजे काफी अहम माने जा रहे हैं। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर झड़प की घटनाएं भी सामने आई हैं।
29 Apr 2026, 04:40:02 PM IST
Exit Poll 2026 Live: तमिलनाडु में DMK बनाम AIADMK-BJP गठबंधन
Exit Poll 2026 Live: तमिलनाडु में सत्तारूढ़ DMK और AIADMK-भाजपा गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। राज्य की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें रिकॉर्ड 85.1 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।
29 Apr 2026, 04:40:02 PM IST
Exit Poll 2026 Live: असम में तीसरी बार सरकार बनाने के इरादे में भाजपा
Exit Poll 2026 Live: असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। राज्य की 126 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसमें 85.91 प्रतिशत मतदाताओं ने हिस्सा लिया।
29 Apr 2026, 04:40:02 PM IST
Exit Poll 2026 Live: केरल में त्रिकोणीय संघर्ष
Exit Poll 2026 Live: केरल में सत्तारूढ़ LDF, कांग्रेस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। 140 सीटों वाली विधानसभा के लिए 9 अप्रैल को मतदान हुआ, जिसमें 78.27 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई।
29 Apr 2026, 04:40:02 PM IST
Exit Poll 2026 Live: पुडुचेरी में भी रिकॉर्ड मतदान
Exit Poll 2026 Live: पुडुचेरी में इस बार ऐतिहासिक 89.87 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इन सभी राज्यों के एग्जिट पोल आज शाम जारी होने वाले हैं।
29 Apr 2026, 04:40:02 PM IST
Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान हैं
Exit Poll 2026 Live: एक बार फिर आपको बता दें कि एग्जिट पोल भले ही चुनावी माहौल की शुरुआती तस्वीर पेश करते हों, लेकिन ये अंतिम नतीजे नहीं माने जाते। कई बार ये सटीक साबित होते हैं, तो कई बार गलत भी। असली फैसला 4 मई को मतगणना के बाद ही होगा।