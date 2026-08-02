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घुसपैठियों को वापस भेजने में सावधानी बरतें, सोनाली बीबी जैसी नहीं हो घटना; शुभेंदु अधिकारी के आदेश

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान
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SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों और लंबित मामलों पर मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि कुल 27 लाख नाम हटाए गए हैं। उनमें से 7 लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं।

घुसपैठियों को वापस भेजने में सावधानी बरतें, सोनाली बीबी जैसी नहीं हो घटना; शुभेंदु अधिकारी के आदेश
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया में पूरी सावधानी बरतेगी। सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी भारतीय नागरिक को परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी साल्ट लेक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की जहां उन्होंने राज्य में जनगणना की डिजिटल स्व-गणना प्रक्रिया की शुरुआत की।

स्व-गणना पोर्टल पर विवरण दर्ज करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "अवैध प्रवासियों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रुख पूरी तरह स्पष्ट है। अवैध प्रवासियों को यहां रहने नहीं दिया जाएगा। उनकी पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाएगा। हम उनका बोझ उठाने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन हम अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने में बेहद सतर्क रहेंगे, ताकि पिछली सरकार के दौरान हुई वीरभूम की सोनाली बीबी जैसी गलती न दोहराई जाए। किसी भी वास्तविक भारतीय नागरिक को परेशानी नहीं होने दी जाएगी।"

शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच अंतर

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया कि 31 दिसंबर 2024 से पहले धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए शरणार्थियों पर पुलिस कोई कार्रवाई या पूछताछ नहीं करेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को जारी अधिसूचना के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि) को शरणार्थी का दर्जा दिया गया है। पुलिस को दिए गए निर्देशों के तहत सीमावर्ती जिलों में पकड़े गए संदिग्धों को अपनी नागरिकता साबित करने का पर्याप्त समय दिया जाएगा, ताकि किसी निर्दोष के खिलाफ अनजाने में कार्रवाई न हो।

SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों और लंबित मामलों पर मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि कुल 27 लाख नाम हटाए गए हैं। उनमें से 7 लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। गणना-कर्मियों का निर्देश दिया गया है कि हटाए गए नाम वाले सभी परिवारों के घर जाएंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार, ऑनलाइन आवेदनों के अलावा लाखों लोगों ने बीडीओ (BDO), एसडीओ (SDO) और डीएम (DM) कार्यालयों में ऑफलाइन आवेदन जमा किए हैं, जिन्हें डिजिटल किया जा रहा है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Suvendu Adhikari
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