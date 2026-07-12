मैं हिंदू हूं लेकिन धर्म को दिखाने की जरूरत नहीं, BJP छोड़ने वाले अन्नामलाई क्या बोले

अन्नामलाई ने कहा कि सच्चा हिंदू सभी को बराबरी का सम्मान देता है और किसी को श्रेष्ठ या हीन नहीं मानता। सभी लोगों को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और यही उनका हिंदू दर्शन है। उन्हें अपने भारतीय होने और राष्ट्रवादी होने पर गर्व है।

तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने रविवार को कहा कि सच्चा हिंदू सभी लोगों को समान दृष्टि से देखता है, सभी को साथ लेकर चलता है और किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मानता। उन्होंने कहा कि अपने धर्म का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। कोयंबटूर जिले के पोल्लाची में अपनी संस्था 'वी द लीडर्स' के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए अन्नामलाई ने कहा, "मैं एक हिंदू हूं, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो अपनी जाति और धर्म को घर के भीतर ही छोड़ देता हूं। हर समय अपने धर्म को सामने रखने या उसका प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है।"

अन्नामलाई ने कहा कि सच्चा हिंदू सभी को बराबरी का सम्मान देता है और किसी को श्रेष्ठ या हीन नहीं मानता। उनके अनुसार, सभी लोगों को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और यही उनका हिंदू दर्शन है। अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें अपने भारतीय होने और राष्ट्रवादी होने पर गर्व है। उनकी संस्था 'वी द लीडर्स' ने अपने पहले सम्मेलन का विषय नशामुक्ति रखा। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को इस आंदोलन से जबरन नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि लोग संस्था के काम से प्रभावित होकर स्वेच्छा से इसमें शामिल हों।

6 मुद्दों पर जनजागरूकता अभियान हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि 39 वर्ष से कम उम्र के युवाओं ने राज्य में सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2031 के विधानसभा चुनाव में भी इसी आयु वर्ग के युवा एक बड़ा राजनीतिक बदलाव लाएंगे। अन्नामलाई ने बताया कि अगले छह महीनों में उनकी संस्था पर्यावरण सहित 6 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनजागरूकता अभियान चलाएगी। सम्मेलन में नशीले पदार्थों, शराब की लत और उनके दुरुपयोग के खिलाफ छह प्रस्ताव पारित किए गए। एक प्रस्ताव में शराब परोसने वाले एफएल-2 कैटेगरी के क्लबों के संचालन संबंधी नियमों के कथित ढीले पालन की आलोचना की गई। आयोजकों ने घोषणा की कि हर वर्ष जुलाई को 'व्हाइट बैंड माह' के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें लोग नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लेंगे।