Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मैं हिंदू हूं लेकिन धर्म को दिखाने की जरूरत नहीं, BJP छोड़ने वाले अन्नामलाई क्या बोले

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अन्नामलाई ने कहा कि सच्चा हिंदू सभी को बराबरी का सम्मान देता है और किसी को श्रेष्ठ या हीन नहीं मानता। सभी लोगों को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और यही उनका हिंदू दर्शन है। उन्हें अपने भारतीय होने और राष्ट्रवादी होने पर गर्व है। 

मैं हिंदू हूं लेकिन धर्म को दिखाने की जरूरत नहीं, BJP छोड़ने वाले अन्नामलाई क्या बोले

तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने रविवार को कहा कि सच्चा हिंदू सभी लोगों को समान दृष्टि से देखता है, सभी को साथ लेकर चलता है और किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मानता। उन्होंने कहा कि अपने धर्म का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। कोयंबटूर जिले के पोल्लाची में अपनी संस्था 'वी द लीडर्स' के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए अन्नामलाई ने कहा, "मैं एक हिंदू हूं, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो अपनी जाति और धर्म को घर के भीतर ही छोड़ देता हूं। हर समय अपने धर्म को सामने रखने या उसका प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है।"

ये भी पढ़ें:कल का मौसम: सोमवार को होगी भारी बारिश, भूस्खलन और जलभराव का खतरा

अन्नामलाई ने कहा कि सच्चा हिंदू सभी को बराबरी का सम्मान देता है और किसी को श्रेष्ठ या हीन नहीं मानता। उनके अनुसार, सभी लोगों को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और यही उनका हिंदू दर्शन है। अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें अपने भारतीय होने और राष्ट्रवादी होने पर गर्व है। उनकी संस्था 'वी द लीडर्स' ने अपने पहले सम्मेलन का विषय नशामुक्ति रखा। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को इस आंदोलन से जबरन नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि लोग संस्था के काम से प्रभावित होकर स्वेच्छा से इसमें शामिल हों।

ये भी पढ़ें:'मैं आत्महत्या कर लूंगा', मनमोहन सिंह ने पूर्व CEC से ऐसा क्यों कहा था

6 मुद्दों पर जनजागरूकता अभियान

हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि 39 वर्ष से कम उम्र के युवाओं ने राज्य में सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2031 के विधानसभा चुनाव में भी इसी आयु वर्ग के युवा एक बड़ा राजनीतिक बदलाव लाएंगे। अन्नामलाई ने बताया कि अगले छह महीनों में उनकी संस्था पर्यावरण सहित 6 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनजागरूकता अभियान चलाएगी। सम्मेलन में नशीले पदार्थों, शराब की लत और उनके दुरुपयोग के खिलाफ छह प्रस्ताव पारित किए गए। एक प्रस्ताव में शराब परोसने वाले एफएल-2 कैटेगरी के क्लबों के संचालन संबंधी नियमों के कथित ढीले पालन की आलोचना की गई। आयोजकों ने घोषणा की कि हर वर्ष जुलाई को 'व्हाइट बैंड माह' के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें लोग नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लेंगे।

ये भी पढ़ें:कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर BRS और रेवंत रेड्डी भिड़े, बेल्ट ट्रीटमेंट पर उतरे

एक अन्य प्रस्ताव में अवैध शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने और शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों व बस अड्डों के पास स्थित सभी शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की गई। सम्मेलन के दौरान 'मारुवोम माट्रुवोम' (हम बदलेंगे और बदलाव लाएंगे) का नशामुक्ति का नारा गूंजा और बड़ी संख्या में छात्रों ने नशे से दूर रहने की शपथ ली। आक्रामक राजनीतिक शैली के लिए पहचाने जाने वाले अन्नामलाई हाल ही में भाजपा छोड़ चुके हैं। पोल्लाची में आयोजित यह सम्मेलन पार्टी से अलग होने के बाद उनका पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम था।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
Tamilnadu BJP Congress
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।