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8 साल इंतजार, फिर पल भर में बदला: पूर्व सैनिक ने हैरतंगेज स्टाइल में लिया पिता की मौत का बदला

Mar 18, 2026 11:21 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, कोच्चि/एर्नाकुलम
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों के बीच पहले बहस हुई फिर पॉली ने बंदूक निकाली और एक के बाद एक तीन गोलियां दाग दीं। जोस भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन नदी में गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई।

8 साल इंतजार, फिर पल भर में बदला: पूर्व सैनिक ने हैरतंगेज स्टाइल में लिया पिता की मौत का बदला

केरल के एक शांत गांव में दबी हुई दुश्मनी ने अचानक ऐसा मोड़ ले लिया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। आठ साल पहले हुए एक विवाद की आग आखिरकार तब भड़क उठी, जब एक पूर्व सैनिक ने अपने पड़ोसी को गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्व सैनिक उस पड़ोसी को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानता था। दरअसल, हुआ यूं कि एर्नाकुलम जिले के अय्यमपुझा गांव में हाल ही में दोनों परिवारों के बीच सुलह की कोशिशें हुई थीं। स्थानीय चर्च के हस्तक्षेप के बाद माहौल सामान्य लगने लगा था।

आरोपी पूर्व सैनिक कलामपरंबन पॉली अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त था। गांव वालों को लगा कि अब पुरानी दुश्मनी खत्म हो चुकी है लेकिन सोमवार शाम जो हुआ, उसने इस “शांति” को एक झटके में तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार, 57 वर्षीय पॉली ने अपने पड़ोसी जोस को उस समय निशाना बनाया, जब वह अपने 11 वर्षीय बेटे के साथ नदी में नहा रहा था।

हत्या के बाद खुद किया सरेंडर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों के बीच पहले बहस हुई फिर पॉली ने बंदूक निकाली और एक के बाद एक तीन गोलियां दाग दीं। जोस भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन नदी में गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। यह पूरा मंजर उसके बेटे की आंखों के सामने हुआ, जो डरकर घर भाग गया। हैरानी की बात यह रही कि वारदात के बाद पॉली खुद पास के पुलिस स्टेशन पहुंचा और बिना किसी पछतावे के अपराध कबूल कर लिया। पुलिस अधिकारी के अनुसार, “उसे कोई पछतावा नहीं है। जैसे ही उसने जोस को देखा, बदले की भावना उस पर हावी हो गई।”

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2018 की घटना से शुरू हुई दुश्मनी

इस कहानी की जड़ें 2018 में हैं, जब पानी के इस्तेमाल को लेकर मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। जोस ने गुस्से में आकर पॉली के 75 वर्षीय पिता पर हमला किया था। इस हमले के कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने जोस को एक साल की सजा सुनाई थी लेकिन पॉली को यह सजा नाकाफी लगी। वह मानता था कि उसके पिता को “न्याय नहीं मिला”।

सालों तक सुलगता रहा बदला

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, गांव वालों के मुताबिक, पॉली हर बार जोस को देखकर उत्तेजित हो जाता था। उसने काउंसलिंग भी ली, लेकिन मन का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह अक्सर कहता था कि “एक बेटे के तौर पर वह कुछ नहीं कर पाया।” आखिरकार यही भावना उसके भीतर बदले की आग बन गई। हाल ही में जोस ने अपने किए पर पछतावा जताया था और गांव छोड़कर दूसरी जगह रहने लगा था, ताकि टकराव से बचा जा सके। चर्च और स्थानीय लोगों को लगा था कि अब मामला शांत हो गया है लेकिन यह केवल तूफान से पहले की खामोशी साबित हुई।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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