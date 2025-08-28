अब भी जाग जाइए, वरना... RBI के पूर्व गवर्नर ने ट्रंप टैरिफ के बीच चेताया; क्या है उपाय, बताया

US टैरिफ को अमेरिका-भारत संबंधों के लिए एक झटका बताते हुए, राजन ने चिंता व्यक्त की कि इस कदम से विशेष रूप से झींगा किसानों और कपड़ा निर्माताओं जैसे छोटे निर्यातकों को नुकसान होगा। इससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर औक मशहूर अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ को बेहद चिंतजानक कार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने किसी एक व्यापारिक साझेदार पर अपनी निर्भरता कम नहीं की तो ऐसी मुश्किलें आती रहेंगी। भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के अमेरिका सरकार के फैसले पर उन्होंने कहा कि आज की वैश्विक व्यवस्था में व्यापार, निवेश और वित्त को तेज़ी से हथियार बनाया जा रहा है। ऐसे में भारत को सावधानी से कदम उठाने चाहिए।

अमेरिका ने भारत पर बुधवार से 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। यह टैरिफ भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर जुर्माना है। इसके साथ ही भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले सामानों पर कुल टैरिफ बढ़कर 50 फीसदी हो गया है। इंडिया टुडे टीवी को दिए एक इंटरव्यू में राजन ने कहा, "यह एक चेतावनी है। हमें किसी एक देश पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें पूर्व की ओर, यूरोप की ओर, अफ्रीका की ओर देखना चाहिए और ऐसे सुधारों को लागू करना चाहिए जो हमें अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए जरूरी 8 से 8.5% की विकास दर हासिल करने में मदद करे।"

रूसी तेल खरीद की नीति की करें समीक्षा हालांकि, उन्होंने कहा कि अमेरिका से भी व्यापार जारी रखना चाहिए। उन्होंने रूस से तेल आयात करने की अपनी नीति का फिर से मूल्यांकन करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा, "हमें यह पूछना होगा कि इससे किसे फायदा हो रहा है और किसे नुकसान। रिफाइनर अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं, जबकि निर्यातक टैरिफ के जरिए इसकी कीमत चुका रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, “अगर फायदा ज़्यादा नहीं है, तो शायद यह विचार करने लायक होगा कि क्या हमें ये खरीद जारी रखनी चाहिए।”

निर्यात बाजारों में विविधता लानी होगी चीन से भारत की तुलना करते हुए, राजन ने कहा कि मुद्दा निष्पक्षता का नहीं, बल्कि भू-राजनीति का है। उन्होंने कहा, "हमें किसी पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। व्यापार को हथियार बना दिया गया है। निवेश को हथियार बना दिया गया है। वित्त को हथियार बना दिया गया है। हमें अपने आपूर्ति स्रोतों और निर्यात बाजारों में विविधता लानी होगी।"

इस संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री ने आगे तर्क दिया कि भारत को इस संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। राजन ने कहा, “चीन, जापान, अमेरिका या किसी और के साथ भी काम ज़रूर करें। लेकिन उन पर निर्भर न रहें। सुनिश्चित करें कि आपके पास विकल्प मौजूद हों, जिसमें जहाँ तक संभव हो, आत्मनिर्भरता भी शामिल है।”