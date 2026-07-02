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RSS भी तो पाकिस्तान से बात करने को कह रहा... पूर्व रॉ चीफ ने बताया क्यों किया लेटर पर साइन

Amit Kumar एएनआई, नई दिल्ली
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भारत-पाक के 117 प्रमुख नागरिकों ने PM मोदी व शहबाज शरीफ को पत्र लिख शांति और कूटनीतिक संबंध बहाल करने की मांग की। पूर्व रॉ चीफ दुलत और फारूक अब्दुल्ला ने भी इस पहल का पुरज़ोर समर्थन किया है।

RSS भी तो पाकिस्तान से बात करने को कह रहा... पूर्व रॉ चीफ ने बताया क्यों किया लेटर पर साइन

भारत और पाकिस्तान के 117 प्रमुख नागरिकों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ती दूरियों को खत्म करने, कूटनीतिक संबंधों को पूरी तरह से बहाल करने और जम्मू-कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों पर रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने की पुरज़ोर अपील की गई है। इस पत्र के प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक और भारत की खुफिया एजेंसी 'रॉ' के पूर्व प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत (AS Dulat) ने इस पहल का समर्थन करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जारी कूटनीतिक गतिरोध के बीच दुलत ने पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक बातचीत फिर से शुरू करने की वकालत की है। उनका तर्क है कि नई दिल्ली को पाकिस्तानी सरजमीं से पनप रहे आतंकवाद के मुद्दे पर सीधे इस्लामाबाद का सामना करना चाहिए। दुलत ने कहा, "यह पहल एक ऐसे सज्जन (ओ.पी. शाह) द्वारा की गई है जो वर्षों से भारत-पाक शांति पर काम कर रहे हैं। हमें लगा कि यह पत्र कुछ मददगार साबित हो सकता है। इस पर केवल कश्मीरियों या भारतीयों ने ही हस्ताक्षर नहीं किए हैं, बल्कि पाकिस्तानी भी शामिल हैं।"

पूर्व रॉ चीफ ने आगे बताया कि डॉ. फारूक अब्दुल्ला के हस्ताक्षर करने की बात सुनकर उन्होंने भी बिना किसी झिझक के इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। दुलत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के रुख में आए हालिया बदलावों की ओर इशारा करते हुए कहा, "मुझे नहीं लगता कि अकेले इस पत्र से बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन यह मौजूदा सकारात्मक भावना को मजबूत करने का एक प्रयास है। जब आरएसएस के नेता पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ लोग पाकिस्तान के साथ बातचीत पर विचार कर रहे हैं। अगर वे ऐसा सोच रहे हैं, तो हमें भी सोचना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कश्मीर के पूरे नेतृत्व ने इस पत्र में अपना योगदान दिया है।"

'आतंकवाद पर ही हो बातचीत'

पूर्व रॉ चीफ ने भारत के इस पुराने और स्पष्ट रुख का समर्थन किया कि 'आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते।' हालांकि, उन्होंने इसे एक नए नजरिए से पेश करते हुए कहा, "हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह क्यों दे रहा है? कश्मीर और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए आइए हम आतंकवाद पर ही बात करें।" उन्होंने कहा कि बातचीत से बचना एक नुकसानदायक कूटनीतिक रणनीति है।

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'शांति कायम करने के लिए दुश्मनों से बात जरूरी'

दुलत ने कूटनीति में बातचीत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, "जब तक आप किसी से बात नहीं करते... कूटनीति में भी शांति कायम करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दुश्मनों से बात करनी होती है।" उन्होंने आगे कहा कि बातचीत की हमेशा जरूरत होती है, यह काम करेगी या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन बात न करना कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं है।

हालांकि, दुलत ने यह भी साफ किया कि वह यह सब एक आम भारतीय नागरिक की हैसियत से कह रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं अब किसी आधिकारिक पद पर नहीं हूं, यह एक सामान्य भारतीय नागरिक का विचार है।"

पहलगाम हमले का जिक्र और भारत का सख्त रुख

गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान प्रायोजित इस हमले में 26 आम नागरिकों की जान गई थी। दुलत का मानना है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान साफ तौर पर शामिल था, लेकिन गतिरोध तोड़ने के लिए संचार के रास्ते खोलने होंगे।

वहीं, दूसरी तरफ भारत सरकार का रुख दुलत की बातों से बिल्कुल उलट और बेहद सख्त है। भारत का साफ कहना है कि जब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता, तब तक वह बातचीत करने को तैयार नहीं है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की 'बैक-चैनल' बातचीत की खबरों को भी खारिज कर दिया था और साफ किया था कि नई दिल्ली के लिए ऐसी किसी भी बातचीत की कोई आधिकारिक अहमियत नहीं है।

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100 से अधिक हस्तियों की चिट्ठी से शुरू हुई बहस

पूर्व रॉ चीफ की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब भारत और पाकिस्तान के 100 से अधिक प्रमुख नागरिकों (117) के हस्ताक्षर वाला एक संयुक्त पत्र सामने आया है। इस पत्र में दोनों देशों की सरकारों से शांति, सामान्य स्थिति और द्विपक्षीय वार्ता बहाल करने की अपील की गई है, जिसके बाद से इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस तेज हो गई है।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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