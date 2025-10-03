पीएम मोदी के साथ रिश्ते नहीं बदलेंगे, उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा; एचडी देवेगौड़ा क्या बोले

जेडीएस प्रमुख ने कहा कि वह कलबुर्गी और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ताकि स्थिति का जमीनी जायजा ले सकें। उन्होंने कहा कि वह बाढ़ प्रभावित लोगों की खातिर मुआवजे की मांग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे।

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने शुक्रवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की ओर से लागू की जा रही 'पांच गारंटी' योजनाओं के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने दावा किया कि कलबुर्गी सहित उत्तरी कर्नाटक के 6 जिलों में गंभीर बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए भी धन नहीं है। जेडीएस प्रमुख ने कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर कलबुर्गी और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ताकि स्थिति का जमीनी जायजा ले सकें। उन्होंने यह भी कहा कि वह बाढ़ प्रभावित लोगों की खातिर मुआवजे की मांग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। देवेगौड़ा ने कहा, 'पीएम मोदी के साथ मेरे रिश्ते नहीं बदलेंगे। मैंने उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा है।'

एचडी देवेगौड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'गारंटी योजनाओं के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति बिगड़ गई है। यह मैं नहीं, बल्कि कांग्रेस विधायक कह रहे हैं।' उन्होंने बताया कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों में भ्रम की स्थिति है। वे कहते हैं कि इतनी गंभीर बाढ़ से निपटने के लिए भी धन नहीं है। पांच गारंटी योजनाओं में गृह ज्योति के तहत हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है। गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये दिए जाते हैं। अन्न भाग्य योजना में बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल दिया जाता है। युवा निधि योजना के जरिए बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये दो साल तक मिलेंगे। शक्ति योजना के जरिए महिलाओं के लिए सरकारी गैर-लक्जरी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है।