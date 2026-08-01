पूर्व सीएम ने अभिजीत दीपके से की बात, मां से पूछा बेटे की शादी का प्लान; खुले समर्थन का ऐलान
महाराष्ट्र में इन दिनों 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके से मुलाकात के लिए बड़े-बड़े नेताओं की लाइन लगी है। इसी क्रम में उद्धव ठाकरे ने उनसे बात की। शिंदे सेना के कई नेता उनसे मुलाकात कर चुके हैं।
'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके से मिलने वालों की लाइन लगी हुई है। कई बड़े नेता उनके घर जाकर मिल चुके हैं। अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी उनसे बात की है। शिवसेना (UBT) प्रमुख ठाकरे ने शुक्रवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके से फोन पर बात की और उन्हें विपक्ष का समर्थन देने का भरोसा दिलाया।
मां से पूछा दीपके की शादी का प्लान
इस दौरान उद्धव ठाकरे ने अभिजीत की मां से उनके बेटे की शादी के बारे में भी पूछा। इस बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। सेना (UBT) नेता चंद्रकांत खैरे ने यहां दीपके के घर जाकर उनसे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे के बीच वीडियो कॉल पर बातचीत करवाई।
बाद में खैरे ने पत्रकारों से कहा, "मैं उनके घर पर एक घंटे तक था। उद्धव ठाकरे ने भरोसा दिलाया कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर अभिजीत दीपके के साथ खड़ा है।" CJP नेता ने ठाकरे से कहा कि जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे उनके लिए लड़ते रहेंगे।
अभिजीत की मां अनीता से बात करते हुए ठाकरे ने उनसे अभिजीत की शादी की योजनाओं के बारे में पूछा। अनीता दीपके ने ठाकरे से कहा, "सभी माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे शादी कर लें। मैंने भी उनसे पहले पूछा था। लेकिन यह पूरी तरह से उनका फैसला होगा।"
उद्धव ने दीपके को अपने आवास पर आने का न्योता दिया
इससे पहले उद्धव ठाकरे ने अभिजीत दीपके और उनके माता-पिता से फोन पर बात की और श्री दीपके को बांद्रा ईस्ट स्थित अपने आवास 'मातोश्री' आने का न्योता दिया। दीपके ने फोन पर शिवसेना प्रमुख से कहा, "मैं सबसे मिलना चाहता हूं। मैं निश्चित रूप से मातोश्री आऊंगा।" फिलहाल सीजेपी संस्थापक छत्रपति संभाजीनगर में अपने माता-पिता के घर पर हैं।
अपने गृह नगर छत्रपति संभाजीनगर लौटने के बाद से ही कई राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, समाजसेवी और मीडियाकर्मी दीपके से मुलाकात कर चुके हैं। इससे पहले रविवार को एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने भी दीपके से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक, शिरसाट के दीपके परिवार के साथ पुराने पारिवारिक संबंध हैं।
शिंदे सेना के MLC काडू भी दीपके से मिले
इससे पहले सत्ताधारी शिवसेना के MLC बच्चू काडू ने गुरुवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के फाउंडर अभिजीत दीपके से मुलाकत की। उन्होंने साफ किया कि वे निजी तौर पर उनसे मिलने आए थे, न कि सरकार या अपनी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर।
काडू ने कहा, "मैं यहां एक आंदोलनकारी के तौर पर आया और एक दूसरे आंदोलनकारी से मिला।" काडू दिव्यांगों और किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि काडू ने कहा कि यह एक निजी मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए दिपके को बधाई दी जानी चाहिए।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें