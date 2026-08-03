शपथ समारोह से पूर्व CM सिद्धारमैया गायब, सीनियर MLA का भी इस्तीफा; कर्नाटक में नए नाटक से टेंशन में कांग्रेस?

कर्नाटक में मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के विस्तारित मंत्रिपरिषद में जगह न मिलने से जहां नाराज वरिष्ठ विधायक यशवंतराय गौड़ा पाटिल ने सोमवार को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शपथ समारोह से ही गायब दिखे।

कर्नाटक कांग्रेस में एक बार फिर सियासी कलह चरम पर पहुंच गया है। आज (सोमवार, 03 अगस्त को) यह सियासी कलह तब और चौड़ी होती दिखी, जब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कैबिनेट का विस्तार हो रहा था। दरअसल, लोक भवन में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। इस इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम से उनकी गैर-मौजूदगी कांग्रेस के भीतर कैबिनेट की अंतिम सूची को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच हुई है।

सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया मंत्रियों की सूची से गायत्री शांते गौड़ा का नाम हटाए जाने से नाराज थे। कुरुबा समुदाय की प्रमुख नेता गौड़ा को कथित तौर पर आखिरी समय में सूची से बाहर कर दिया गया था। मंच पर राज्यपाल गहलोत, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर मौजूद थे, जबकि सिद्धारमैया वहां नहीं दिखे। सिद्धारमैया का समारोह से दूर रहने का फैसला ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस कैबिनेट विस्तार को लेकर असंतोष से जूझ रही है।

बंद कमरे में बैठकों का दौर दूसरी तरफ इस असंतोष की वजह से पार्टी में इस्तीफे, बंद कमरे में बैठकों का दौर चलता रहा और मंत्री पद न मिलने से निराश नेताओं की सार्वजनिक नाराजगी और बयानबाजी भी देखने को मिली। सूत्रों ने बताया कि सिद्धारमैया गायत्री शांते गौड़ा को कैबिनेट की अंतिम सूची से बाहर किए जाने से नाखुश थे। कुरुबा समुदाय से आने वालीं एमएलसी शांते गौड़ा के बारे में उम्मीद थी कि वे मंत्रालय में शामिल होने वाली एकमात्र महिला होंगी, लेकिन बदलाव के अंतिम दौर में उनका नाम हटा दिया गया। उन्हें बाहर किए जाने का फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा साढ़े चार साल लंबी कानूनी लड़ाई में उनके पक्ष में फैसला सुनाए जाने के कुछ ही दिनों बाद आया। कोर्ट ने उन्हें बीजेपी के एम.के. प्राणेश के खिलाफ विधान परिषद चुनाव में सफल उम्मीदवार घोषित किया था।

यशवंतराय गौड़ा पाटिल का इस्तीफा दूसरी तरफ, मंत्रिपरिषद में जगह न मिलने से नाराज वरिष्ठ विधायक यशवंतराय गौड़ा पाटिल ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इससे मंत्रिमंडल फेरबदल के कुछ ही घंटों के भीतर पार्टी में विद्रोह खुलकर सामने आ गया। विजयपुरा जिले के इंडी सीट से कई बार विधायक रहे पाटिल ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि वरिष्ठता, पार्टी के प्रति वफादारी और चुनावी प्रदर्शन के बावजूद उन्हें बार-बार नजरअंदाज किया गया है। मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे को लेकर पाटिल के इस्तीफे को अब तक के सबसे कड़े विरोध के रूप में देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से कई अन्य विधायक भी नाराज बताये जा रहे हैं।