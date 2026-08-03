शपथ समारोह से पूर्व CM सिद्धारमैया गायब, सीनियर MLA का भी इस्तीफा; कर्नाटक में नए नाटक से टेंशन में कांग्रेस?
कर्नाटक में मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के विस्तारित मंत्रिपरिषद में जगह न मिलने से जहां नाराज वरिष्ठ विधायक यशवंतराय गौड़ा पाटिल ने सोमवार को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शपथ समारोह से ही गायब दिखे।
कर्नाटक कांग्रेस में एक बार फिर सियासी कलह चरम पर पहुंच गया है। आज (सोमवार, 03 अगस्त को) यह सियासी कलह तब और चौड़ी होती दिखी, जब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कैबिनेट का विस्तार हो रहा था। दरअसल, लोक भवन में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। इस इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम से उनकी गैर-मौजूदगी कांग्रेस के भीतर कैबिनेट की अंतिम सूची को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच हुई है।
सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया मंत्रियों की सूची से गायत्री शांते गौड़ा का नाम हटाए जाने से नाराज थे। कुरुबा समुदाय की प्रमुख नेता गौड़ा को कथित तौर पर आखिरी समय में सूची से बाहर कर दिया गया था। मंच पर राज्यपाल गहलोत, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर मौजूद थे, जबकि सिद्धारमैया वहां नहीं दिखे। सिद्धारमैया का समारोह से दूर रहने का फैसला ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस कैबिनेट विस्तार को लेकर असंतोष से जूझ रही है।
बंद कमरे में बैठकों का दौर
दूसरी तरफ इस असंतोष की वजह से पार्टी में इस्तीफे, बंद कमरे में बैठकों का दौर चलता रहा और मंत्री पद न मिलने से निराश नेताओं की सार्वजनिक नाराजगी और बयानबाजी भी देखने को मिली। सूत्रों ने बताया कि सिद्धारमैया गायत्री शांते गौड़ा को कैबिनेट की अंतिम सूची से बाहर किए जाने से नाखुश थे। कुरुबा समुदाय से आने वालीं एमएलसी शांते गौड़ा के बारे में उम्मीद थी कि वे मंत्रालय में शामिल होने वाली एकमात्र महिला होंगी, लेकिन बदलाव के अंतिम दौर में उनका नाम हटा दिया गया। उन्हें बाहर किए जाने का फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा साढ़े चार साल लंबी कानूनी लड़ाई में उनके पक्ष में फैसला सुनाए जाने के कुछ ही दिनों बाद आया। कोर्ट ने उन्हें बीजेपी के एम.के. प्राणेश के खिलाफ विधान परिषद चुनाव में सफल उम्मीदवार घोषित किया था।
यशवंतराय गौड़ा पाटिल का इस्तीफा
दूसरी तरफ, मंत्रिपरिषद में जगह न मिलने से नाराज वरिष्ठ विधायक यशवंतराय गौड़ा पाटिल ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इससे मंत्रिमंडल फेरबदल के कुछ ही घंटों के भीतर पार्टी में विद्रोह खुलकर सामने आ गया। विजयपुरा जिले के इंडी सीट से कई बार विधायक रहे पाटिल ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि वरिष्ठता, पार्टी के प्रति वफादारी और चुनावी प्रदर्शन के बावजूद उन्हें बार-बार नजरअंदाज किया गया है। मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे को लेकर पाटिल के इस्तीफे को अब तक के सबसे कड़े विरोध के रूप में देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से कई अन्य विधायक भी नाराज बताये जा रहे हैं।
डीके शिवकुमार पर दबाव बढ़ा
इस इस्तीफे ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर दबाव बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में और असंतुष्ट विधायकों के मुखर होने की आशंका के बीच पार्टी नेता नुकसान की भरपाई करने में जुट गये हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने असंतोष को कम करने की कोशिश करते हुए कहा कि विस्तारित मंत्रालय में सभी को जगह देना संभव नहीं है। अपने अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय उन्हें भी तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कार्यकाल में कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी, हालांकि बाद में वे मंत्री बने। उन्होंने कहा, "इसी तरह, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में सभी को मौका मिले। उन्होंने निराश विधायकों से धैर्य रखने की अपील की है। बता दें कि नई दिल्ली में कांग्रेस हाई कमान के साथ हुई हफ्तों की मैराथन बैठक और बातचीत के बाद अंतिम रूप दिये गये इस मंत्रिमंडल विस्तार का मकसद क्षेत्रीय, जातीय और गुटीय संतुलन साधना था लेकिन पाटिल के इस्तीफे और शपथ समारोह में सिद्धारमैया की गैर मौजूदगी ने इस पूरी कवायद पर पानी फेर दिया है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।