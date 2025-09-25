दो, चार या आठ घंटे? कितनी हो सामुदायिक सेवा की सजा, Ex CJI ने नए BNS पर अब क्यों उठाए सवाल

पूर्व CJI ने कहा कि नए BNS में सामुदायिक सेवा की सजा न्यायाधीशों के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जबकि इस पर स्पष्ट विधायी दिशानिर्देश होना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया और कहा कि इस बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश होने चाहिए कि मापदंड क्या हैं।

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (Ex CJI) जस्टिस यू यू ललित ने ब्रिटिश काल से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह लाए गए नए भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023 के तहत सामुदायिक सेवा की सजा देने के दिशा-निर्देशों में कमी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि नए BNS में सामुदायिक सजा देने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। नया BNS पिछले साल एक जुलाई, 2024 से लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना और अपराधों के खिलाफ त्वरित और कुशल न्याय उपलब्ध कराना है।

‘सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन’ द्वारा आयोजित "बीएनएस 2023 और आईपीसी 1860: निरंतरता, परिवर्तन और चुनौतियाँ" विषय पर एक व्याख्यान देते हुए जस्टिस ललित ने कहा कि BNS की धारा 356(2) के तहत मानहानि के लिए दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि इस बारे में BNS में कोई दिशानिर्देश नहीं हैं कि सामुदायिक सेवा की सजा कितनी होनी चाहिए। अगर दो साल की जेल की सज़ा है तो क्या इसका मतलब दो साल की सामुदायिक सेवा भी है?’’

सामुदायिक सेवा का मापदंड क्या? उन्होंने यह भी बताया कि सामुदायिक सेवा की सजा के प्रकार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने पूछा, ‘‘किस तरह की सामुदायिक सेवा? क्या यह आपके गुरुद्वारे में कार सेवा जैसी कोई चीज है? दिन में कितना समय? दो घंटे, चार घंटे, छह घंटे या आठ घंटे? और इसका मापदंड क्या है?’’

एक उदाहरण देते हुए, जस्टिस ललित ने कहा कि बीएनएस की धारा 356(2) के तहत मानहानि के लिए दो साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा हो सकती है। उन्होंने कहा, "लेकिन इस बारे में कोई दिशानिर्देश नहीं हैं कि कितनी सामुदायिक सेवा करनी होगी। अगर दो साल की जेल है, तो क्या इसका मतलब दो साल की सामुदायिक सेवा भी है?" उन्होंने इस तरह की सजा की प्रकृति और सीमा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि अगर न्यायाधीश तीन दिन की सामुदायिक सेवा की अनुमति देते हैं, तो क्या कानून के अनुसार यह बिल्कुल सही है।"