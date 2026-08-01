Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चीन के इरादों को किया था नाकाम, कौन थे पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा; 96 की उम्र में निधन

By Ankit Ojha
हिन्दुस्तान टीम
Follow us on Google News
share

जनरल (रिटायर्ड) विश्वनाथ शर्मा दो साल देश के सेना प्रमुख रहे। वह देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ के छोटे भाई थे। जनरल विश्वनाथ ने आजादी के बाद कमीशन होने वाले पहले सेना प्रमुख थे।

General Vishwanath Sharma
पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा का निधन

भारतीय सेना के पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा (रिटायर्ड) का शुक्रवार को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। 1988 से 1990 तक सेना प्रमुख रहे जनरल शर्मा देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई थे। भारतीय सेना ने शुक्रवार को एक बयान में श्रद्धांजलि देते हुए उनके निधन की जानकारी दी। सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ‘सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और भारतीय सेना के सभी अधिकारी पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं।

सेना की तरफ से कहा गया, 'भारतीय सेना उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है।’ सेना ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा, ‘स्वतंत्र भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई होने के नाते, उन्होंने साहस और निस्वार्थ सेवा की अपनी पारिवारिक शानदार विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया।’

दो साल संभाली देश की सेना की कमान

सेना की वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के अनुसार, चार जून 1930 को जन्मे जनरल शर्मा प्रतिष्ठित सैन्य परिवा से थे, जिसने दो पीढ़ियों तक सशस्त्र बलों की सेवा की। चार जून 1950 को आईएमए से पासआउट होने के बाद उन्होंने 16 लाइट कैवेलरी में कमीशन प्राप्त किया। वह 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान लाहौर सेक्टर में मेजर के तौर पर शामिल हुए, जिसके बाद उन्हें ब्रिगेडियर पद पर पदोन्नति मिली। उन्होंने उग्रवाद प्रभावित इलाकों में माउंटेन ब्रिगेड की कमान भी संभाली। बेहतरीन सेवाओं के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। जनरल शर्मा 30 जून 1988 से 30 जून 1990 तक सेना प्रमुख रहे।

उनके सेना प्रमुख रहने के दौरान ही अरुणाचल प्रदेश के सुमदोरोंग चू में एलएसी पर चीन के साथ तनाव बढ़ गया। इसे वांगदुंग घटना के तौर पर जानते हैं। तवांग जिले में जून 1986 में ही चीन ने यथास्थिति में परिवर्तन की कोशिश की थी। 1987 में आर्मीचीफ जनरल के सुंदारजी ने सीमा सेना की 10 बटालियन तैनायत कर दीं। इसके अलावा वायुसेना को भी तैनात कर दिया गया। इसे भारत-चीन के तीसरे बड़े तनाव के रूप में जाना जाता है। जब वीएन शर्मा ने सेना की कमान संभाली तो चीन ने अपनी टुकड़ियों को मजबूरन वापस हटाया। वीएन शर्मा आजादी के बाद कमीशन होने वाले पहले सेना के ऑफिसर थे जो कि सेना प्रमुख बने।

राजनाथ सिंह का श्रद्धांजलि संदेश

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘पूर्व सेना प्रमुख जनरल शर्मा के निधन से गहरा दुख हुआ है। एक बेहतरीन सैन्य नेतृत्वकर्ता के तौर पर उन्होंने अटूट समर्पण, साहस और सम्मान के साथ देशसेवा की। उनका योगदान और सेवा की मिसाल वाला जीवन पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति!’

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
Indian Army
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।