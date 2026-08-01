चीन के इरादों को किया था नाकाम, कौन थे पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा; 96 की उम्र में निधन
जनरल (रिटायर्ड) विश्वनाथ शर्मा दो साल देश के सेना प्रमुख रहे। वह देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ के छोटे भाई थे। जनरल विश्वनाथ ने आजादी के बाद कमीशन होने वाले पहले सेना प्रमुख थे।
भारतीय सेना के पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा (रिटायर्ड) का शुक्रवार को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। 1988 से 1990 तक सेना प्रमुख रहे जनरल शर्मा देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई थे। भारतीय सेना ने शुक्रवार को एक बयान में श्रद्धांजलि देते हुए उनके निधन की जानकारी दी। सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ‘सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और भारतीय सेना के सभी अधिकारी पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं।
सेना की तरफ से कहा गया, 'भारतीय सेना उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है।’ सेना ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा, ‘स्वतंत्र भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई होने के नाते, उन्होंने साहस और निस्वार्थ सेवा की अपनी पारिवारिक शानदार विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया।’
दो साल संभाली देश की सेना की कमान
सेना की वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के अनुसार, चार जून 1930 को जन्मे जनरल शर्मा प्रतिष्ठित सैन्य परिवा से थे, जिसने दो पीढ़ियों तक सशस्त्र बलों की सेवा की। चार जून 1950 को आईएमए से पासआउट होने के बाद उन्होंने 16 लाइट कैवेलरी में कमीशन प्राप्त किया। वह 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान लाहौर सेक्टर में मेजर के तौर पर शामिल हुए, जिसके बाद उन्हें ब्रिगेडियर पद पर पदोन्नति मिली। उन्होंने उग्रवाद प्रभावित इलाकों में माउंटेन ब्रिगेड की कमान भी संभाली। बेहतरीन सेवाओं के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। जनरल शर्मा 30 जून 1988 से 30 जून 1990 तक सेना प्रमुख रहे।
उनके सेना प्रमुख रहने के दौरान ही अरुणाचल प्रदेश के सुमदोरोंग चू में एलएसी पर चीन के साथ तनाव बढ़ गया। इसे वांगदुंग घटना के तौर पर जानते हैं। तवांग जिले में जून 1986 में ही चीन ने यथास्थिति में परिवर्तन की कोशिश की थी। 1987 में आर्मीचीफ जनरल के सुंदारजी ने सीमा सेना की 10 बटालियन तैनायत कर दीं। इसके अलावा वायुसेना को भी तैनात कर दिया गया। इसे भारत-चीन के तीसरे बड़े तनाव के रूप में जाना जाता है। जब वीएन शर्मा ने सेना की कमान संभाली तो चीन ने अपनी टुकड़ियों को मजबूरन वापस हटाया। वीएन शर्मा आजादी के बाद कमीशन होने वाले पहले सेना के ऑफिसर थे जो कि सेना प्रमुख बने।
राजनाथ सिंह का श्रद्धांजलि संदेश
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘पूर्व सेना प्रमुख जनरल शर्मा के निधन से गहरा दुख हुआ है। एक बेहतरीन सैन्य नेतृत्वकर्ता के तौर पर उन्होंने अटूट समर्पण, साहस और सम्मान के साथ देशसेवा की। उनका योगदान और सेवा की मिसाल वाला जीवन पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति!’
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें