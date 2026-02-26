Hindustan Hindi News
भारत में सभी को देने होंगे वोट? NOTA पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की पैरवी

Feb 26, 2026 06:04 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर चर्चा की कि क्या नोटा के आने के बाद मतदान में बढ़ोतरी हुई और उम्मीदवारों की क्वालिटी में सुधार हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मतदान को अनिवार्य बनाने की वकालत की, ताकि अधिक से अधिक मतदाता वोट देने के अपने कीमती अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे। शीर्ष अदालत ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह मौखिक टिप्पणी की, जिसमें कहा गया है कि यदि सिर्फ एक उम्मीदवार भी हो, तब भी निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने के बजाए चुनाव कराए जाएं ताकि मतदाता नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प चुनने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकें।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर चर्चा की कि क्या नोटा के आने के बाद मतदान में बढ़ोतरी हुई और उम्मीदवारों की क्वालिटी में सुधार हुआ है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ‘कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमें कोई प्रभाावी तंत्र बनाने चाहिए, बहुत सख्त नहीं, लेकिन कोई जरूरी तंत्र होने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोग मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करें।’

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ‘ग्रामीण इलाकों में मतदान के दिन को जश्न के दिन के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने कहा कि उस दिन महिलाओं को अपने दूसरे कामों से राहत मिलती है और वे समूह में गाने गाते हुए मतदान केंद्र तक जाकर मतदान करती हैं।’ जबकि न्यायमूर्ति बागची ने अपनी टिप्पणी में कहा कि कम से कम हमारा अनुभव तो यही कहता है कि पढ़े-लिखे और अमीर लोग, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं।

धारा 53(2) को चुनौती

विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और शिव खेड़ा की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि नोटा के नतीजे देने से अधिक लोग वोट देने के लिए राजी होंगे। अभी, नोटा का कोई नतीजा नहीं है, इसलिए उस विकल्प को चुनने का कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) को चुनौती दी गई है, जिसमें चुनाव मे एक उम्मीदवार रह जाने पर निर्वाचित घोषित करने का प्रावधान है।

शब्बीर शाह की याचिका पर पूछे एनआईए से सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए 1990 के दौरान कुछ कथित भड़काऊ भाषणों का हवाला देने पर एनआईए से सवाल किया। बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि शाह के खिलाफ भड़काऊ भाषण वाले वीडियो और आपत्तिजनक ई-मेल सहित कई सबूत हैं। पीठ ने कहा कि ये भाषण नए नहीं हैं। ये तो 30 या 35 साल पहले से ही मौजूद थे।

संसदीय सूत्रों ने बुधवार को कहा कि किसी न्यायाधीश को उसके न्यायिक फैसले के आधार पर संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता।

SIR में दसवीं का प्रवेश पत्र उत्तीर्ण प्रमाणपत्र के साथ मान्य

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर में पहचान सत्यापन के लिए कक्षा 10 के प्रवेश पत्र को उत्तीर्ण होने के प्रमाणपत्र के साथ लगाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू द्वारा मामले का उल्लेख किए जाने के बाद आदेश पारित किया। अधिवक्ता ने इस बारे में चिंता जताई थी कि क्या इस तरह के प्रवेश पत्रों को अपने आप में पूर्ण पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह पहले ही निर्देश दे चुकी है कि प्रवेश पत्र केवल पूरक दस्तावेज होगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि माध्यमिक (कक्षा 10) के प्रवेश पत्रों को जन्म प्रमाण पत्र और पारिवारिक पहचान के रूप में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।

